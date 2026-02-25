La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, participó de la Jornada de trabajo sobre narcocriminalidad, drogas sintéticas y delitos conexos, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación y reunió a funcionarios de distintos niveles del Estado para abordar las tendencias y desafíos del crimen organizado en los planos local, nacional e internacional.

De la provincia de Neuquén participó la Municipalidad de Neuquén, el intendente de Aluminé y el de Añelo. La jornada arrancó con una extensa presentación de datos actuales sobre el narcotráfico en el país: por dónde ingresa la droga, cómo se está trabajando en las zonas fronterizas, también se expuso el trabajo articulado con el programa de Naciones Unidas en la materia; entre otras cosas.

Tras las exposiciones, los intendentes y funcionarios presentes tuvieron la oportunidad de compartir la situación de sus ciudades. Fue allí donde Pasqualini tomó la palabra para presentar los avances concretos de la Municipalidad de Neuquén.

“Centré la exposición en la Ley 3488, sancionada el año pasado por la Legislatura provincial, que delega del ámbito federal al provincial la investigación del microtráfico y que a partir de esa Ley, el intendente Mariano Gaido firmó convenios con el Ministerio Público Fiscal y otro con el Ministerio de Seguridad”.

El primero de esos convenios pone a disposición los hornos pirolíticos del cementerio central de la ciudad para la quema de estupefacientes. El segundo habilita el uso de todas las cámaras de seguridad con las que cuenta la ciudad para la detección de delitos.

Pasqualini destacó que Neuquén se encuentra entre las pocas provincias del país que ya tienen efectivamente en vigencia la ley de traspaso de la investigación del microtráfico del nivel federal al provincial. “Ese avance fue valorado por los presentes, ya que habilita a los gobiernos locales a colaborar desde distintas áreas con la lucha contra el narcotráfico”, cerró la funcionaria.

Por último, Pasqualaini contó que uno de los ejes centrales de la jornada fue la droga sintética y su ingreso al país a través del corredor bioceánico. En ese marco, dijo que se subrayó, durante el encuentro, que Argentina aún no enfrenta una crisis por consumo de drogas sintéticas, pero que es fundamental trabajar de manera preventiva para no llegar a la situación que atraviesan otros países.