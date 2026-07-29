Más de 4.000 historias comenzaron en Neuquén

Los primeros seis meses de 2026 dejaron un dato que distingue a Neuquén dentro de la región. Según las estadísticas oficiales del Registro Civil, la provincia registró 4.049 nacimientos entre enero y junio, una cifra que la ubicó muy por encima de Río Negro, donde en el mismo período se inscribieron 3.248.

La diferencia fue de 801 nacimientos, un número que marca una distancia significativa entre ambas provincias y posiciona a Neuquén como la jurisdicción con mayor cantidad de inscripciones de nacimientos en el norte de la Patagonia durante el primer semestre.

Una diferencia que se hizo notar

Mientras Neuquén superó la barrera de los cuatro mil nacimientos, Río Negro mantuvo un comportamiento prácticamente idéntico al del año pasado. En esa provincia se registraron 3.248 nacimientos, apenas dos más que en el primer semestre de 2025, cuando habían sido 3.246.

La comparación permite dimensionar el volumen de nacimientos registrados en Neuquén y muestra una diferencia sostenida entre ambas jurisdicciones durante los primeros seis meses del año.

Qué reflejan los datos oficiales

Las cifras corresponden a las inscripciones realizadas en los Registros Civiles de cada provincia entre enero y junio de 2026. Es decir, contabilizan los nacimientos que fueron oficialmente registrados durante ese período.

Con 4.049 nacimientos, Neuquén volvió a ubicarse por encima de Río Negro en cantidad de inscripciones, consolidando el mayor registro de nacimientos de la región en el inicio de 2026.

Un semestre con números destacados

Los registros de nacimientos representan uno de los principales indicadores demográficos que elaboran las provincias a través de sus Registros Civiles. En esta oportunidad, los datos muestran que Neuquén cerró el primer semestre con una diferencia de 801 nacimientos respecto de Río Negro, un resultado que la ubicó al frente de las estadísticas regionales.