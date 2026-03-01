La Argentina atraviesa una transformación demográfica profunda: en apenas una década, los nacimientos se redujeron de manera drástica y la tasa de fecundidad cayó a niveles históricamente bajos. El fenómeno combina avances en derechos y salud pública, cambios culturales y un contexto económico que condiciona las decisiones familiares.

La directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que desde 2013 los nacimientos descendieron alrededor de un 40%. Si hace diez años se registraban unos 770 mil bebés por año, en 2023 —último dato disponible— la cifra rondó los 460 mil. La tasa de fecundidad se ubica hoy en torno a 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, fijado en 2,1.

Entre las causas, la especialista señaló que existen mejoras claras en el acceso y la efectividad de los métodos anticonceptivos, en especial los de larga duración. Esto impactó con fuerza en la reducción de embarazos adolescentes, que en la última década descendieron cerca de dos tercios. Se trata de un cambio que representa avances en autonomía, derechos sexuales y salud pública.

Pero el fenómeno no se explica solo por ese factor. También influyen transformaciones económicas y sociales más amplias: mayor participación femenina en educación y empleo, menor peso de los mandatos tradicionales y decisiones más planificadas sobre el proyecto de vida. A la vez, la maternidad y la paternidad se postergan cada vez más allá de los 30 años, especialmente en sectores medios y altos.

El contexto económico aparece como un condicionante central. La incertidumbre, la dificultad de acceso a la vivienda y la precariedad laboral complejizan la decisión de tener hijos. En un país donde las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres y donde los sistemas públicos son insuficientes, criar implica un alto costo económico y laboral.

En paralelo, crecen los hogares monoparentales, que hoy representan más de uno de cada cinco hogares. Las configuraciones familiares cambiaron en los últimos 25 años y las relaciones de pareja son menos estables, lo que también impacta en las decisiones reproductivas.

Aunque históricamente la fecundidad era mayor en los sectores más vulnerables, esa brecha comenzó a achicarse. La caída fue especialmente intensa en los estratos de menores ingresos, principalmente por la reducción de embarazos no intencionales. Sin embargo, persisten diferencias en la edad de la maternidad y en las realidades regionales: norte, centro y sur del país muestran estructuras etarias y niveles de fecundidad distintos.

La contracara de la baja natalidad es el envejecimiento poblacional. La población vive más años gracias a mejoras en la calidad de vida y los servicios de salud, lo que modifica la relación entre personas activas y dependientes. Hacia 2040, advierten los especialistas, el sistema previsional y el financiamiento sanitario enfrentarán mayor presión fiscal.

El desafío no es solo demográfico. También impacta en el mercado laboral, donde será clave elevar la productividad, formalizar empleo e incorporar a quienes hoy están inactivos, en su mayoría mujeres dedicadas al cuidado. Sin políticas robustas en esta área, la economía pierde dinamismo y se debilita la base contributiva.

En educación, la menor cantidad de nacimientos ya se traduce en una caída progresiva de la matrícula en varias provincias. Esto podría convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad y la inversión por alumno, aunque requiere planificación territorial diferenciada.

Más allá de las cifras, el fenómeno refleja cambios culturales profundos. Según la mirada de la especialista, se observa una pérdida del sentido de pertenencia y un aumento del individualismo, con redes de contención más frágiles. En una sociedad que envejece y arrastra fuertes desigualdades, la discusión de fondo es cómo sostener la solidaridad entre generaciones.

Entre las prioridades aparecen fortalecer los sistemas de cuidado, garantizar que quienes deseen tener hijos puedan hacerlo sin caer en la pobreza, adaptar el sistema previsional para hacerlo sostenible e invertir en capital humano. La transición demográfica ya está en marcha y obliga a repensar la organización económica y social del país en las próximas décadas.