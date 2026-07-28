El Registro Civil de Río Negro informó que durante los primeros seis meses de 2026 se inscribieron 3.248 nacimientos en la provincia, una cifra que se mantiene estable respecto del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 3.246.

Las ciudades con mayor cantidad de nacimientos fueron Roca (736), Bariloche (601), Cipolletti (590) y Viedma (334). Les siguieron Villa Regina (209), Choele Choel (181), El Bolsón (118), San Antonio Oeste (116), Catriel (89), Cinco Saltos (82), Río Colorado (58) e Ingeniero Jacobacci (55).

Del total de nacimientos, 2.186 (67%) correspondieron a partos atendidos en hospitales públicos, mientras que 1.062 (33%) se produjeron en clínicas y maternidades privadas, lo que refleja el rol central del sistema público de salud en la atención de los nacimientos en Río Negro.

El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, destacó que “llevar un registro fidedigno permite construir políticas públicas más adecuadas a cada realidad y a cada región”. Además, recordó que, al momento de la inscripción, el Registro Civil entrega a las familias el acta de nacimiento y la Libreta de Salud, Niñez y Adolescencia, provista por el Ministerio de Salud, herramienta fundamental para el seguimiento del crecimiento y controles sanitarios durante los primeros años de vida.

Finalmente, se reiteró que los recién nacidos deben tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI Cero Años) al momento de la inscripción o a la mayor brevedad posible. El trámite es gratuito y garantiza el derecho a la identidad desde el nacimiento.