Este 13 de mayo, la provincia de Neuquén tendrá las características típicas de un día de otoño en la Patagonia, con mañanas frías, máximas moderadas y presencia de viento en distintas regiones. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán variables entre el Alto Valle, la zona centro, el norte neuquino y la cordillera, donde incluso podrían registrarse lluvias aisladas y agua nieve en sectores de montaña.

Cómo estará el clima en la ciudad de Neuquén

La capital neuquina tendrá un miércoles con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas durante gran parte del día. La mínima rondará los 5°C y la máxima alcanzaría los 17°C.

El viento soplará desde el sector sudoeste con ráfagas moderadas durante la tarde, aunque no se esperan precipitaciones. Para quienes transiten temprano por rutas del Alto Valle, recomiendan precaución por bancos de niebla aislados y baja sensación térmica.

Zapala tendrá una jornada fría y mayormente nublada

En la zona Centro de la provincia, Zapala registrará temperaturas bajas desde temprano y una jornada con abundante nubosidad.

Según el SMN, la mínima estará cerca de los 2°C y la máxima llegaría a los 13°C. Además, podrían presentarse ráfagas moderadas de viento durante la tarde.

Las condiciones obligan a circular con precaución en rutas y caminos rurales ante posibles heladas matinales.

Chos Malal espera tiempo estable y mañanas heladas

Para el Norte neuquino, el pronóstico anticipa tiempo estable pero frío durante las primeras horas del día. En Chos Malal la mínima será cercana a los 3°C y la máxima alcanzaría los 18°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento se mantendrá leve en comparación con otras zonas de la provincia.

En sectores rurales y áreas cercanas a la montaña podrían registrarse heladas durante la madrugada.

San Martín de los Andes tendrá lluvias aisladas y bajas temperaturas

La cordillera neuquina presentará condiciones más inestables este miércoles. En San Martín de los Andes se espera cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima sería de 1°C y la máxima rondaría los 10°C. También podrían registrarse ráfagas de viento en sectores altos y caminos cordilleranos.

Villa La Angostura tendrá una jornada húmeda y fría

En Villa La Angostura el panorama será similar, con abundante nubosidad y posibles precipitaciones débiles durante la jornada.

La mínima prevista es de 2°C y la máxima alcanzaría los 9°C. En sectores elevados, como el Cerro Bayo, no se descarta la presencia de agua nieve durante la noche debido al ingreso de aire frío en esa región.