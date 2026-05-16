El fin de semana comenzará con condiciones meteorológicas estables en la provincia de Neuquén. Para este sábado 16 de mayo se espera tiempo mayormente bueno, sin precipitaciones relevantes y con amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

El frío del otoño seguirá presente durante las primeras horas del día, especialmente en localidades de la zona cordillerana y en el Norte neuquino. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay alertas vigentes para la región.

Neuquén capital: cielo parcialmente nublado y máxima agradable

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 6 hasta los 19 grados. La mañana será fría, aunque hacia la tarde el ambiente se volverá más templado y agradable. El viento soplará leve desde el sector oeste y no se prevén lluvias.

Zapala: aire frío temprano y tarde estable

Para Zapala, el sábado llegará con temperaturas bajas durante el amanecer y nubosidad variable a lo largo del día. La mínima rondará los 3 grados y la máxima alcanzaría los 15 grados. Las condiciones serán estables y el viento se mantendrá leve.

Chos Malal: tiempo bueno y temperaturas otoñales

En Chos Malal se prevé una jornada tranquila, con cielo algo nublado y temperaturas agradables durante la tarde. En esa zona del Norte neuquino, la máxima podría ubicarse cerca de los 18 grados, mientras que la mañana arrancará fría. No hay probabilidades de precipitaciones para este sábado.

San Martín de los Andes: sábado fresco y con nubosidad variable

La localidad de San Martín de los Andes tendrá un sábado frío durante las primeras horas del día, con mínimas cercanas a los 2 grados. Por la tarde, la máxima alcanzaría entre 13 y 14 grados bajo un cielo parcialmente nublado. El viento será leve y no se esperan nevadas ni lluvias importantes.

Villa La Angostura: persistirá el frío cordillerano

En Villa La Angostura continuará el ambiente frío típico de mayo. La mínima podría descender hasta 0 grados durante la madrugada, mientras que la máxima rondará los 11 grados. Habrá nubosidad variable y viento leve, en una jornada estable para la zona cordillerana neuquina.