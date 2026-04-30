El otoño tiñe de ocres y dorados el paisaje del Alto Valle, y en ese escenario aparece una propuesta que combina naturaleza, descanso y turismo consciente. En General Roca, muy cerca de Paso Córdoba, el complejo agroecológico Las Lagunas se posiciona como una escapada ideal para quienes buscan desconectar y reconectar con lo esencial.

El emprendimiento fue presentado en el programa Nos Vamos, que se emite por Canal 24/7, conducido por Dennis Godoy, donde sus referentes, Emilio Scola y Cintia Monsalvez, compartieron la historia y el espíritu de este proyecto que va más allá del turismo: es una forma de vida.

“Es un proyecto de turismo rural, pero más que nada es un proyecto de vida. Decidimos venirnos a vivir acá, criar a nuestros hijos en la naturaleza y abrirlo al público”, explicó Scola.

“Es un proyecto de turismo rural, pero más que nada es un proyecto de vida", explicaron.

Un oasis natural en el corazón del valle

El predio cuenta con 18 hectáreas, donde conviven producción frutícola, monte nativo, lagunas naturales y una diversidad de fauna que convierte al lugar en un ecosistema único en la región. “Tenemos monte nativo, algo que es una rareza de este lado del río, y también lagunas naturales que generan microclimas y un bioma especial”, detalló.

Esas lagunas —conocidas ancestralmente como menuco por los pueblos originarios— son el corazón del proyecto. Allí habitan peces, garzas, nutrias, cisnes de cuello negro y aves migratorias que eligen el lugar para reproducirse.

“Es un ecosistema vivo que se autorregula. Nosotros proponemos un turismo de contemplación y respeto, intentando alterar lo menos posible la naturaleza”, agregó.

El predio cuenta con 18 hectáreas, donde conviven producción frutícola, monte nativo, lagunas naturales y una diversidad de fauna que convierte al lugar en un ecosistema único en la región.

Turismo rural con conciencia

A diferencia de otras propuestas, en Las Lagunas la experiencia está pensada desde el cuidado ambiental y la conexión genuina con el entorno. “No buscamos un turismo invasivo. Queremos que la gente venga, disfrute y entienda que está en un espacio prestado por la naturaleza”, sostuvo Scola.

El lugar también funciona como indicador ambiental: la presencia de colmenas naturales y especies como el “bicho canasto” reflejan un ecosistema sano, libre de agroquímicos.

El complejo ofrece visitas guiadas, excursiones educativas y actividades interactivas, especialmente pensadas para niños. “Los chicos pueden juntar huevos, alimentar animales o recorrer la granja. Es una experiencia que hoy no es tan común”, contó.

Además, trabajan con escuelas adaptando las visitas a los contenidos educativos: desde fruticultura hasta el estudio de los seres vivos.

En Las Lagunas la experiencia está pensada desde el cuidado ambiental y la conexión genuina con el entorno.

Dormir en domos y despertar con vistas únicas

Uno de los grandes atractivos de Las Lagunas es la posibilidad de alojarse en domos geodésicos completamente equipados, con capacidad para hasta cuatro personas. “Es un espacio para descansar y contemplar la laguna. Tenés cocina equipada, baño privado y un deck para disfrutar del entorno”, explicó Monsalvez.

La experiencia incluye desayuno casero con productos de la propia chacra: pan, dulces, tortas y frutas de estación. “Todo lo hacemos nosotros: los dulces, el pan, las tortas. Usamos peras y manzanas de la chacra, tratamos de que sea lo más casero posible”, destacó.

Además, los visitantes pueden hacer asados, recorrer el predio y disfrutar del contacto directo con la naturaleza.

Un plan para desconectar

Las Lagunas se presenta como una alternativa ideal para escapadas de fin de semana, celebraciones o simplemente para bajar el ritmo. “La gente viene a desconectar, a volver a los tiempos de antes. Y por suerte se va agradecida”, afirmó Monsalvez.

Con una propuesta que combina turismo rural, sustentabilidad y experiencias auténticas, este rincón de General Roca invita a mirar el valle desde otra perspectiva: más calma, más natural, más humana.

Mirá el programa completo de "Nos Vamos"