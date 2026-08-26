Neuquén es una de las tres provincias del país donde creció la venta de combustible al público

Según un nuevo informe de la consultora Politikon Chaco, Neuquén es una de las tres provincias del país donde creció la venta de combustibles al público en el último año.

De acuerdo con dicha consultora, Neuquén registró un balance positivo de 0,5% en julio del 2026 respecto del mismo mes, pero de 2025. Las otras dos jurisdicciones que tuvieron cifras positivas fueron La Pampa (0,7%) y Santiago del Estero (0,2%).

Las 21 jurisdicciones restantes de la Argentina tuvieron un balance negativo en relación a dicha variable, es decir, registraron una caída de venta de combustibles.

Con respecto a la variación porcentual en el acumulado del 2026, Neuquén registró un balance positivo del 0,6%, en tanto que también tuvieron cifras en verde La Pampa (0,4%), Santa Fe (0,8%), Chaco (0,8%) y San Juan (0,2%).

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa expresó: “Neuquén vuelve a mostrar un dato positivo: se encuentra entre las únicas tres provincias que crecieron en julio de 2026 en consumo de combustible”.

Además manifestó: “La actividad de la Cuenca Neuquina se siente en toda la economía de Neuquén, por eso lideramos el consumo en supermercados, la creación de empleo, de nuevas empresas, de inversión en infraestructura per capita; entre otros indicadores”.

Y concluyó: “Más producción, más oportunidades y más trabajo para los neuquinos”.





