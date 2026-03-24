El mapa del consumo de combustibles en la Argentina tiene un nuevo dato clave: Neuquén se consolida como uno de los principales polos de ventas del país, con dos estaciones de servicio de YPF entre las de mayor despacho a nivel nacional.

Según un ranking difundido por el medio especializado iProfesional, que analizó el desempeño de más de 1.700 bocas de expendio de la petrolera, una estación ubicada en Neuquén capital se posiciona en el tercer lugar, mientras que otra, situada en Añelo —epicentro de Vaca Muerta—, ocupa el cuarto puesto.

El liderazgo del ranking lo mantiene una estación sobre la Ruta 7 en Alto Verde, Mendoza, seguida por otra ubicada en Padre Buodo, La Pampa. Sin embargo, la fuerte presencia neuquina en el podio refleja el peso creciente de la actividad hidrocarburífera en la región.

Más atrás en el listado también aparece Río Negro, con una estación ubicada en Cinco Saltos que logra meterse entre las diez de mayor volumen de ventas del país, confirmando el protagonismo de la Norpatagonia en el negocio de los combustibles.

El peso de Vaca Muerta y las rutas

Lejos de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el ranking muestra que las estaciones con mayor despacho están ubicadas en corredores estratégicos, donde el tránsito pesado y la actividad productiva marcan la diferencia.

En ese esquema, Añelo se destaca como un nodo clave. Allí, la demanda de combustible está directamente vinculada a la operación constante de camiones, maquinaria pesada y vehículos vinculados a la industria petrolera.

“La estación insignia en la Ciudad de Buenos Aires no es ni la mitad de Añelo en volumen”, graficó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para dimensionar el impacto de la actividad en la región.

Un mapa que redefine el consumo

El informe también subraya que el consumo de combustibles ya no depende tanto de la densidad poblacional, sino de la logística y la producción. En ese sentido, estaciones ubicadas en cruces de rutas o zonas industriales superan ampliamente a las urbanas.

Este fenómeno explica la presencia de localidades como Padre Buodo o Catriló, en La Pampa, que funcionan como puntos neurálgicos de conexión entre el centro del país y la Patagonia.

En el sur, además, ciudades como Puerto Madryn y Trelew también aparecen en el ranking, impulsadas por la actividad pesquera y el transporte de larga distancia.

Un sector que empieza a estabilizarse

En paralelo, los últimos datos del mercado muestran una leve recuperación del consumo. Según un informe reciente, las ventas de combustibles crecieron un 0,1% interanual en enero de 2026, lo que marca un cambio respecto de meses anteriores.

El repunte, aunque moderado, se explica en gran medida por la actividad en regiones productivas como Neuquén, donde el movimiento económico sostiene la demanda.

Así, el ranking de YPF no solo revela cuáles son las estaciones que más venden, sino también dónde late hoy el corazón productivo del país: en las rutas, en los nodos logísticos y, cada vez más, en la energía que impulsa a la Norpatagonia.