Neuquén se ubicó entre las mejores provincias del país para que los chicos crezcan

Según un estudio publicado por UNICEF, Neuquén se ubicó en 2025 entre las mejores provincias de la Argentina para que los chicos crezcan.

La jurisdicción norpatagónica es la tercera de las 24 de Argentina con mejor Índice Provincial de la Niñez, que evalúa condiciones materiales, educativas, sanitarias y de violencia. En ese sentido, Neuquén se ubicó en el tercer lugar del listado con una cifra de 0,760%, solamente por detrás de CABA (0,809%) y Tierra del Fuego (0,820%).

“El Índice es una herramienta de monitoreo territorial que sintetiza la situación de las niñas, niños y adolescentes en las provincias. Toda la información se basa en datos oficiales”, describieron en el informe.

Con respecto a la dimensión condiciones materiales, Neuquén quedó en el tercer lugar con una cifra de 0,818% (detrás de Tierra del Fuego y CABA). Dicho indicador está relacionado con el ingreso familiar per cápita y pobreza monetaria infantil extrema.

Acerca de la dimensión educación, Neuquén se ubicó en el sexto puesto entre las 24 jurisdicciones del país (0,54%). Quedó detrás de Río Negro, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y CABA. El indicador evalúa asistencia (3-4 años y 15-17%), terminalidad secundaria, aprendizajes y uso de computadoras.

En la dimensión salud, Neuquén quedó en la posición número 1 del ranking con una cifra del 0,760%. El Top 3 lo completaron Tierra del Fuego (0,724%) y Jujuy (0,712%). El indicador refleja inmunizaciones, mortalidad infantil evitable y nacimientos de bajo peso.

Finalmente, y en la dimensión violencia que hace foco en embarazo de niñas menores de 15 años, Neuquén quedó en la novena posición del listado (0,921%). Por delante quedaron San Juan, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, CABA y La Pampa.

“Los resultados muestran una mejora 2016-2025 en 22 de las 24 provincias. Esta evolución sugiere que las condiciones reunidas por el índice pueden modificarse y que los avances no estuvieron limitados a las provincias inicialmente mejor posicionadas”, detallaron en el informe.

Y concluyeron: “El índice debe entenderse como una herramienta para orientar la acción pública. Su principal aporte consiste en mostrar dónde se encuentran las mayores brechas, qué dimensiones explican esas diferencias y cómo evoluciona cada provincia”.





