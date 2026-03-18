La Provincia de Neuquén volvió a poner en marcha la obra del Hospital Regional Norpatagónico, un proyecto clave que había quedado paralizado y que ahora se retomará con financiamiento propio y un esquema de ejecución por etapas.

La reactivación quedó formalizada a través de un decreto que aprobó un acuerdo transaccional entre el Estado provincial y la empresa constructora, lo que permitió destrabar el conflicto y habilitar la continuidad de los trabajos.

Una obra frenada que vuelve a avanzar

El hospital, ubicado en la zona de la meseta Z1 Sur de la ciudad de Neuquén, es una de las infraestructuras sanitarias más ambiciosas de la región. Su construcción había quedado detenida, generando un vacío en la planificación del sistema de salud.

Con el nuevo acuerdo, la Provincia definió un camino para retomar la obra y avanzar de manera progresiva, en función de las necesidades concretas del sistema sanitario.

Fondos propios y ejecución gradual

El gobernador Rolando Figueroa ya había anticipado que la reactivación se realizaría sin depender de financiamiento externo.

Según explicó, el proyecto se llevará adelante por etapas, priorizando intervenciones según la demanda del sistema de salud y el contexto económico.

El esquema busca ordenar la ejecución de una obra de gran escala, evitando interrupciones y ajustando el ritmo de avance a las condiciones reales de la provincia.

Un rediseño del sistema de salud

La decisión de retomar el Hospital Norpatagónico se enmarca en una estrategia más amplia de reorganización del sistema sanitario provincial.

El Gobierno apunta a fortalecer la atención primaria y descentralizar la demanda, con la creación de nuevos nodos en barrios y la ampliación de horarios de atención, para reducir la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.

En ese esquema, el Norpatagónico aparece como una pieza central para sostener el crecimiento del sistema y acompañar la expansión de la población.

Una obra clave para el futuro sanitario

El propio decreto destaca el impacto estructural que tendrá el hospital dentro del sistema público, al tratarse de una de las obras más importantes de la provincia y uno de los centros de salud de mayor complejidad proyectados en el país.

Con la reactivación ya formalizada, la obra vuelve a integrarse a la agenda sanitaria de Neuquén, con un esquema que combina financiamiento provincial, planificación por etapas y foco en las necesidades reales del sistema.

El desafío ahora será sostener el ritmo de avance y traducir esa planificación en resultados concretos.