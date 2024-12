Etcheverry confirmó cómo avanzará el hospital Norpatagónico

El flamante ministro de Planificación de Neuquén (asume el 2 de enero) y actual de Infraestructura, Rubén Etcheverry, confirmó este lunes que el Hospital Norpatagónico, que se comenzó a construir durante la gestión de Omar Gutiérrez en 2022, se hará por etapas y de acuerdo con las necesidades que marque el ministerio de Salud, enteramente con presupuesto provincial. Así, lo primero que se inaugurará de la mega estructura prevista sería el módulo que contiene unidades quirúrgicas.

De acuerdo con lo previsto en el plan de la obra, la construcción contará con una superficie total de 42 mil metros cuadrados cubiertos. En octubre de 2023, el gobierno de Gutiérrez preveía construir primero el Módulo 5, que consiste en Servicio de emergencia, Hospital pediátrico y Unidad Quirúrgica; el Módulo 4 (Hospital de día, Endoscopia, Hemodinamia), el Módulo 3 (Comedor), el Módulo 2 (Farmacia) y Subsuelo (depósitos de materiales y de insumos, sala de máquinas – sala de bombas y Oficinas).

El gran edificio, en construcción en el lote Z1 de la meseta capitalina, fue imaginado como un hospital para prestar servicios a toda la región patagónica, no solo a Neuquén; pero, en el camino, perdió los aportes nacionales, apenas asumió el presidente Javier Milei. Igualmente, el gobierno de Rolando Figueroa había criticado el emprendimiento por no estar encuadrado en una política de "prioridades" del sistema de Salud. "Construían un mega hospital y no había gasas, ni insumos, ni medicamentos, en el sistema", sostuvo Etcheverry en radio Mitre este lunes.

Así, la obra, que fue revisada y renegociada, se hará por módulos, a medida que Salud vaya definiendo sus necesidades y cubriendo las más urgentes. Por eso, se comenzará en concreto con el módulo destinado a cirugías.