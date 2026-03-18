El gobernador Rolando Figueroa destacó este martes la “estabilidad” y la “seguridad política” que brindan Neuquén y Río Negro. “Tenemos políticas de Estado en los hidrocarburos a largo plazo”, expresó y aseguró que “eso al inversor lo atrae”.

“Eso nos está permitiendo construir rápidamente el horizonte hacia una nueva etapa, que es más allá de 2030-2031 con el GNL”, señaló Figueroa, durante una exposición que ofreció durante IEFA Latam Forum, un encuentro que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires para analizar el rol de América Latina en el escenario internacional.

El gobernador manifestó que el desarrollo energético en ambas provincias se sostiene sobre políticas de Estado y destacó la nueva posibilidad de salir por un puerto rionegrino “con lo que estamos produciendo en Neuquén”. Dijo que “nos complementamos, nos respetamos y trabajamos de la mano para poder generar todo este crecimiento que hoy estamos viendo”.

“Hemos podido generar un clima de negocios en los cuales lo privado y lo público se pudieron complementar a partir de la seguridad jurídica, la estabilidad que tienen ambas provincias y, sobre todo, la seguridad política”, remarcó Figueroa.

Consideró que “una macroeconomía estable, reglas de juego a largo plazo y el RIGI ayudan muchísimo”, aunque destacó que “hay un papel fundamental de los Estados provinciales”.

“Cuando uno habla de eficiencia pareciera que es de un solo sector y en realidad en toda la cadena tenemos que colaborar y ganar en la eficiencia”, señaló el gobernador y recalcó que “en la construcción de sustentabilidad social, las provincias hacemos mucho”.

“En la Argentina somos una zona libre de conflictos bélicos, pero tener paz social tiene un costo”, indicó Figueroa y expresó que “entonces, el rol de los Estados no es para menospreciarlo”.

“Me enojo mucho cuando hablan de Vaca Muerta. Hay que hablar de Neuquén, de Río Negro, de los neuquinos y de los rionegrinos, porque se trabaja mucho”, afirmó y agregó: “Muchas veces el Obelisco da miopía y no se ve el interior. Sobre todo el interior productivo y federal, que efectivamente estamos haciendo grande a este país”.