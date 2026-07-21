La Lotería La Neuquina lanzó, junto la Lotería de Río Negro, la nueva Chequera Premium Black 2026, el producto estrella de fin de año que promete premios extraordinarios y múltiples oportunidades de ganar.

La propuesta incluye más de $6.799 millones de pesos en premios, además de una casa que sale sí o sí y tres Fiat Cronos.

Qué se sorteará en las fiestas de fin de año

Los sorteos extraordinarios se realizarán en las fechas más esperadas por neuquinos y neuquinas: Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fin de Fiestas.

El sorteo extraordinario de Navidad dispondrá de $2.800 millones en premios con duplicador; el de Año Nuevo, $1.900 millones en premios con duplicador; el de Reyes, $1.300 millones en premios con duplicador y Fin de Fiestas, $650 millones en premios con duplicador.

Cómo adquirirla

La chequera tiene un precio de 88.000 pesos y quienes adquieran la chequera completa antes del 10 de octubre obtendrán una bonificación especial de 10.000 pesos, equivalente al valor del billete de Fin de Fiestas, por lo que ese cuarto sorteo se obtiene sin costo adicional.

El diseño renovado y la impronta “Premium Black” refuerzan el carácter exclusivo de esta edición, que se presenta bajo el lema: “Si soñás en grande, esta es tu jugada.”

Autoridades del IJAN remarcaron que la Chequera no solo es un producto de entretenimiento, sino que los fondos generados representan también una herramienta que permite destinar fondos a programas sociales y culturales de la provincia, consolidando el compromiso institucional con la comunidad.