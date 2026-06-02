Lotería La Neuquina incorporó un monedero virtual que permite cargar saldo, jugar y cobrar premios desde el celular

Lotería La Neuquina dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la puesta en marcha de un monedero de pago que integra la plataforma digital de juegos con la red de agencias oficiales de toda la provincia. La herramienta, disponible desde este lunes, permite a los usuarios cargar saldo, realizar apuestas y cobrar premios a través de medios electrónicos como QR y transferencias bancarias.

En diálogo con AM550, la directora de Comercialización del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), Sol Arnaut, destacó que se trata de un desarrollo en el que el organismo trabajó durante más de un año y medio junto a Mercado Libre. "Somos la primera provincia y la primera lotería estatal que incorpora un monedero de pago a su plataforma de juegos de lotería", afirmó.

La funcionaria explicó que la implementación requirió superar distintos procesos de certificación debido a las características de la alianza entre una empresa privada que cotiza en bolsa y un organismo estatal.

A partir de ahora, los apostadores podrán cargar crédito para jugar en la plataforma laneuquinaonline.bet.ar sin necesidad de acudir físicamente a una agencia para depositar efectivo. Además, quienes obtengan premios podrán cobrarlos mediante códigos QR en los puntos de venta habilitados.

"Todo se puede hacer a través de Mercado Pago, mediante transferencias o depósitos. La idea es brindar mayor seguridad y reducir los inconvenientes vinculados al manejo de dinero en efectivo", señaló Arnaut.

Más seguridad y control

La directora de Comercialización explicó que muchas agencias ya utilizaban billeteras virtuales de manera informal, especialmente aquellas que funcionan junto a kioscos o comercios. Sin embargo, esa modalidad generaba dificultades porque las transferencias se realizaban a cuentas personales.

"Eso ocasionó problemas en varias oportunidades porque las plataformas suelen bloquear ese tipo de movimientos. Ahora el monedero es de Lotería La Neuquina, aportando seguridad y confianza para que el apostador pueda realizar su jugada", indicó.

Según precisó, durante las últimas semanas se realizaron pruebas piloto con agencias seleccionadas para verificar el correcto funcionamiento y la conciliación de las operaciones antes de habilitar el sistema en toda la red provincial.

"No busca incentivar el juego"

Consultada sobre si la nueva herramienta podría impulsar una mayor cantidad de apuestas, Arnaut aclaró que el objetivo principal es mejorar la experiencia de los usuarios. "Esto ofrece mayor usabilidad y comodidad. El comportamiento del apostador va a seguir siendo el mismo. Quien quiera puede seguir pagando en efectivo, pero ahora también tiene la posibilidad de utilizar medios electrónicos", explicó.

La funcionaria remarcó además que la plataforma no incorpora tragamonedas online ni nuevos productos de juego, sino que permite acceder de manera más sencilla a las modalidades ya comercializadas por Lotería La Neuquina.

Finalmente, destacó que durante la etapa inicial el servicio estará bonificado para las agencias oficiales y sostuvo que la iniciativa busca mantener a la provincia "a la vanguardia de la industria", al tiempo que fortalece una red comercial que continúa siendo clave para el juego oficial neuquino. "Todo lo recaudado vuelve a la gente a través de obras y acción social, que es el fin principal de este tipo de desarrollos", concluyó.

La entrevista a Sol Arnaut