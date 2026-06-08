Con apenas 25 años, el neuquino Pedro Martínez Viademonte participó en el desarrollo de un videojuego de realidad virtual orientado a la rehabilitación de pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular. El proyecto fue presentado recientemente en televisión nacional y combina tecnología, investigación científica y terapias de recuperación motriz.

Martínez Viademonte egresó en 2019 de la EPET N°12 de San Martín de los Andes como técnico electromecánico y actualmente cursa cuarto año de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de San Martín. Desde el Laboratorio de Fisiología de la Acción integra el equipo que desarrolló Hand Solo, una herramienta diseñada para trabajar la motricidad fina de las manos. El proyecto fue presentado días atrás junto a la investigadora Valeria Della Maggiore en el programa conducido por Mario Pergolini.

Aunque tiene formato de videojuego, su objetivo es terapéutico. Dentro del entorno virtual, el usuario debe esquivar meteoritos mediante movimientos específicos de los dedos. Según la posición y desplazamiento de cada dedo, la nave se mueve en distintas direcciones, lo que obliga a realizar ejercicios precisos de movilidad mientras la experiencia mantiene una dinámica lúdica.

“Nuestro enfoque busca recuperar las capacidades motoras que se perdieron y no solamente compensarlas”, explicó Martínez Viademonte sobre el desarrollo.

El joven neuquino estuvo a cargo de la programación del videojuego. La primera etapa incluyó pruebas con personas sanas para validar el funcionamiento de la plataforma y, según explicó el equipo, el próximo paso será comenzar a trabajar junto a pacientes y centros especializados en rehabilitación neurológica.

Los desarrolladores remarcan que la herramienta no busca reemplazar a kinesiólogos ni tratamientos convencionales, sino complementar las terapias existentes mediante nuevas tecnologías. Uno de los desafíos actuales es garantizar el acceso al equipamiento necesario, por lo que analizan modelos de implementación a través de clínicas y centros de rehabilitación.

Martínez Viademonte destacó además el papel que tuvo su formación técnica en la EPET N°12 para afrontar la carrera universitaria. Según contó, los conocimientos adquiridos durante la secundaria le permitieron llegar con una base sólida a materias vinculadas con ingeniería, electrónica y programación.

La pandemia marcó también el inicio de su recorrido académico. Tras rendir el ingreso a la universidad en Buenos Aires, regresó a San Martín de los Andes y cursó de manera virtual durante casi dos años antes de mudarse definitivamente para continuar sus estudios presenciales.

Más allá del proyecto actual, el joven mantiene un objetivo a largo plazo: impulsar el desarrollo científico y tecnológico desde el interior del país. “Me encantaría poder hacer investigación en San Martín de los Andes. Creo que hay que federalizar el conocimiento y que no sea algo exclusivo de Buenos Aires”, sostuvo.

Además de Martínez Viademonte y Della Maggiore, el equipo del Laboratorio de Fisiología de la Acción está integrado por Gabriela De Pino, Greta Pérez, Lara Prado, Ariel Rivero, Agustín Solano y Abraham Yeffal.