A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, con una gran ilusión en la actuación del combinado nacional, la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) firmó un contrato con DirecTV y Torneos para la retransmisión de 10 partidos del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo garantiza que los ciudadanos podrán ver de forma gratuita la totalidad de los encuentros que dispute la selección argentina durante el torneo.

Sin relatores, comentaristas ni publicidad propia

El modelo de emisión será diferente al de mundiales previos, ya que la TV Pública retransmitirá la señal de DirecTV sin relatores, comentaristas ni publicidad propia durante el tiempo de juego. Estas limitaciones se aplican también al entretiempo de los partidos. Desde el Gobierno nacional explicaron que podrán emitir programas de análisis propios hasta cinco minutos antes del inicio del juego y retomar la transmisión local cinco minutos después del pitazo final. Se trata de un esquema similar al implementado durante la última Copa América.

La negociación fue liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari; y el interventor de Medios Públicos, Carlos Curci. También participó del proceso la vicejefa de Gabinete, Aimé Vázquez.

Aunque las autoridades evitaron confirmarlo oficialmente por cláusulas de "confidencialidad comercial", según detalló Clarín, el valor del contrato asciende a los 4 millones de dólares. Esta cifra es sensiblemente inferior a la de ediciones anteriores, debido a que se adquirieron menos partidos y se aceptaron restricciones técnicas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó en el mes de enero a través de sus redes sociales que el costo de los derechos no será afrontado con el dinero de los impuestos. "Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", expresó el funcionario tras el anuncio del convenio comercial.

La estrategia consiste en compensar el gasto mediante la venta de publicidad en las previas y los programas posteriores a los encuentros. De esta manera, el objetivo oficial es sostener la presencia en acontecimientos masivos sin repetir déficits financieros de gestiones pasadas.

El Mundial en YouTube y plataformas digitales

Una de las novedades principales será la transmisión por el canal oficial de YouTube de la TV Pública, bajo un mecanismo acordado entre Google y la FIFA. En esta plataforma, se podrán emitir imágenes en vivo solo durante los primeros 10 minutos de cada partido.

Una vez cumplido ese tiempo, la transmisión continuará bajo un formato estilo radial desde los estudios, con relatos y comentarios, pero incluyendo solo algunas imágenes permitidas. Esta propuesta se integrará al programa "Leo Tour", que ya cubre la actividad de Lionel Messi.

Por otro lado, existe incertidumbre sobre la continuidad del ciclo "Gritálo Mundial", que era una de las apuestas de streaming de la señal. La productora asociada, propiedad de Marcelo Grandío, está bajo investigación judicial y las instalaciones del canal estatal fueron allanadas hace unas semanas atrás. Todo en el marco de la investigación que involucra también al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Selección argentina debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el estadio de Kansas City. Posteriormente, el equipo nacional se medirá contra Austria el lunes 22 y cerrará su participación en la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 en Dallas.

En total, se disputarán 104 partidos en este Mundial ampliado a 48 equipos. Los medios públicos pasarán solo 10 encuentros: los ocho que jugaría Argentina si llega a la final y otros dos partidos adicionales aún por definir según la importancia deportiva.