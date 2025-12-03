La mamá de Nicolás, de Villa La Angostura, sigue firme con la colecta para poder costear el tratamiento de su hijo en Buenos Aires. La campaña comenzó el 30 de septiembre y busca llegar al millón de pesos, monto que necesitan para viajar y quedarse en la capital mientras el pequeño de 9 años es tratado.

Las estadías hasta ahora han durado entre 20 días y dos meses, obligando a que gasten en estadía, alimento, traslado, entre otros costos. Aunque esos viajes solían cubrirse con el esfuerzo económico de su madre Jennifer, ahora deben ir por segunda vez en el año y el viaje ya supera su presupuesto.

Nicolás padece una compleja malformación vascular, en la órbita derecha, y realiza su terapia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, a donde debe viajar cada año. Esto lo realiza desde los cuatro meses, a excepción de que este año deben hacer un segundo viaje por una revisión urgente que le pidieron los médicos, tras un golpe en su ojo.

Tras casi dos meses de campaña solidaria, ya llevan recaudado $932.000 y les falta la última ayuda para llegar a la meta final, que les permita viajar a toda la familia y acompañar al pequeño. Son solo $68.000 lo que necesitan para llegar al monto. Paola relató a este medio:

"Solo quiero lograr lo justo, yo tengo un poco guardado y me arreglo. Es solo para no estar tan ajustada después, porque pagamos alquiler ($800 mil) las terapias, y esta vez se me complica un poco juntar sola el dinero, es por eso lo de la colecta."

La familia es oriunda de Puerto Esperanza, Misiones, y fue a los primeros meses de edad de Nicolás que su madre notó una protuberancia en uno de sus ojos. Luego de múltiples consultas, el diagnóstico fue tumor vascular orbitario, asociado a estrabismo, ambliopía y neuropatía compresiva.

Desde entonces viajan cada año a la capital, donde Nicolás se somete a estudios de oftalmólogos, neurólogos, psicólogos, especialistas en neurodesarrollo, kinesiólogos y demás médicos.

Según lo que ha averiguado su madre, no hay cura ni rehabilitación para la patología que padece su hijo, y la cirugía por el momento no es viable ya que la malformación se encuentra en una zona delicada, que lo podría dejar en estado vegetativo.

Jennifer ha adelantado que, aunque ya lo intentó, volverá a pedir ante la Junta Médica de Neuquén Capital con informes actualizados el Certificado Único de Discapacidad. Esto les brindaría descuentos en viajes, tratamientos y beneficios para ayudar tanto al niño como a su familia.

Para ayudar con lo que falta, se puede donar a: