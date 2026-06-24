Durante la tarde de este martes se registró un incendio estructural en el paraje Quila Quina, sobre el camino a El Pastoso, que terminó con la destrucción total de una vivienda y un galpón. El hecho ocurrió cerca de las 16.30 y obligó a una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Ante el alerta, se movilizó una cuadrilla de brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de San Martín de los Andes, que llegó al lugar para trabajar en el control del fuego. Las tareas iniciales se concentraron en evitar que las llamas avanzaran hacia sectores cercanos.

Brigadistas, bomberos y guardaparques trabajaron coordinados para controlar el fuego en zona de El Pastoso.

En el operativo también participaron ocho integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, junto a personal de la Policía de Neuquén y guardaparques del área protegida. El trabajo conjunto permitió coordinar las acciones en una zona de difícil acceso.

Según informó el Parque Nacional Lanín, la intervención articulada de los distintos organismos logró contener el incendio y evitar su propagación a otros sectores del área. Las causas del siniestro no fueron informadas y se mantienen bajo investigación.