La empresa Aguas Rionegrinas informa que el suministro de agua potable estará interrumpido en todo Cipolletti este jueves 16 debido a un corte programado de energía eléctrica, que realizará EDERSA sobre la línea de media tensión que abastece a la planta de captación.

El corte de servicio será desde las 9 hasta las 12. Una vez restablecida la energía eléctrica, el suministro comenzará a recuperar su funcionamiento habitual.

Recordaron que por dudas o consultas está disponible la línea gratuita 0800 999 24827, además de la línea de WhatsApp 2920 402808.

Por el trabajo recomiendan hacer un uso racional del recurso cuidando las reservas domiciliarias de agua potable y en caso de no contar con tanque recomiendan guardar agua en envases previamente lavados.