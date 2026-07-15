El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un amplio operativo de seguridad y control vehicular en las inmediaciones del Obelisco, en anticipación al partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El despliegue policial involucra entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, integrados por las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto a brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Atención por cortes totales en zonas aledañas al Obelisco

En materia vial, se establecieron cortes totales en la Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo, específicamente en los tramos entre Libertad y Cerrito y entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Además, la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) estará cerrada entre las calles Cerrito y Libertad.

Ante estas restricciones, se aconseja a los conductores evitar la zona céntrica y tomar desvíos desde la altura de la Avenida Callao para minimizar inconvenientes en sus desplazamientos.

Operativo de seguridad y cortes de tránsito en el Obelisco por semifinal Argentina vs Inglaterra en Mundial 2026

Como medida preventiva contra posibles actos vandálicos, se instaló un vallado que rodea la estructura del Obelisco. El perímetro será monitoreado en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que supervisarán el comportamiento de las personas presentes.

El sistema de transporte público también experimentará modificaciones significativas. Varias líneas de colectivos anunciaron una reducción gradual en sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00, afectando la movilidad en la zona durante la jornada del partido.