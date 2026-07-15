La Municipalidad de Cipolletti continúa con un intenso operativo de asistencia en distintos sectores de la ciudad afectados por las lluvias. Equipos de Protección Civil y Servicios Públicos trabajan de manera coordinada con camiones y maquinaria para extraer el agua acumulada en calles y sectores donde las precipitaciones generaron anegamientos.

Durante esta semana, las tareas se concentraron en los barrios Labraña, Costa Norte y en el ingreso al barrio 10 de Enero, donde el personal municipal realizó trabajos para mejorar el escurrimiento y restablecer la transitabilidad de las calles.

En el transcurso de la jornada, el operativo continuará y se reforzará en los barrios 10 de Febrero, 2 de Febrero, Obrero, Juventud y Desarrollo, priorizando los sectores con mayor acumulación de agua.

Cómo pedir asistencia en tu barrio

Desde el Municipio se solicita a los vecinos que, ante la presencia de calles anegadas o cualquier situación que requiera asistencia, se comuniquen con la Central de Emergencias Municipal llamando al 109. Allí se recepcionan todos los reclamos y se coordinan los operativos para brindar respuesta en cada barrio de la ciudad.

La Municipalidad recuerda que los equipos continuarán trabajando mientras las condiciones lo requieran, con el objetivo de minimizar los efectos de las lluvias y garantizar la seguridad y la circulación de los vecinos