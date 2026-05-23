“No hay nada mejor que hacer lo que la gente siente importante”: Figueroa firmó una millonaria inversión ambiental para Villa La Angostura

El gobierno de la provincia y la municipalidad de Villa La Angostura avanzaron este jueves en un acuerdo para financiar obras ambientales y sumar maquinaria destinada a mejorar la gestión de residuos y reducir riesgos vinculados a incendios forestales. La inversión prevista supera los 1.229 millones de pesos y será afrontada en partes iguales entre Provincia y municipio.

El acta compromiso fue firmada por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer, en el marco de una estrategia impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales para fortalecer la infraestructura ambiental en destinos turísticos de la provincia.

Los fondos estarán destinados tanto a obras en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos como a la compra de equipamiento para el tratamiento de biomasa forestal y tareas preventivas frente a incendios.

La inversión global asciende a 1.229 millones de pesos y contempla un esquema de cofinanciamiento entre Provincia y municipio, mediante aportes equivalentes del 50 por ciento para cada una de las intervenciones previstas.

Obras ambientales y maquinaria para residuos

Entre las principales intervenciones previstas figura el reacondicionamiento integral de la planta de residuos de Villa La Angostura. El proyecto contempla la ampliación del tinglado existente, la construcción de un playón de maniobras y la instalación de una cámara estanca para el almacenamiento seguro de aceites minerales y residuos oleosos.

Además, el municipio incorporará una topadora industrial para operar módulos de disposición final y abrir drenajes pluviales, un camión regador equipado con sistema de ataque rápido contra incendios y una chipeadora industrial de gran capacidad destinada al tratamiento de biomasa forestal acumulada.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es reforzar la capacidad operativa local en una ciudad atravesada por un entorno boscoso sensible y con fuerte crecimiento turístico, donde la gestión ambiental se volvió un eje central de planificación.

La incorporación de maquinaria también apunta a fortalecer tareas preventivas frente al riesgo de incendios forestales, especialmente a partir del manejo y reducción de residuos de poda y biomasa acumulada.

Figueroa apuntó a “problemas estructurales”

Tras la firma del acuerdo, Figueroa sostuvo que al inicio de la gestión se propusieron junto al intendente “solucionar los problemas estructurales que tiene Villa La Angostura” y aseguró que varios de los “problemas básicos” comenzaron a resolverse.

En ese contexto, mencionó obras vinculadas a la interconexión eléctrica, escuelas, rutas, provisión de gas y pavimento urbano, además de proyectos ambientales actualmente en ejecución.

El gobernador también destacó la construcción de la planta de pretratamiento de líquidos cloacales para camiones atmosféricos, una obra que calificó como prioritaria para la localidad.

“¿Qué le pasaba a Villa La Angostura que no existían las cloacas ni las plantas de tratamiento de los líquidos de los camiones atmosféricos? No hay nada mejor que poder hacer las cosas cuando uno percibe lo que le importa y lo que siente la gente", expresó el gobernador durante el acto.

El plazo estimado para ejecutar las obras e incorporar la maquinaria será de 120 días corridos desde la transferencia de los fondos provinciales. La municipalidad tendrá a su cargo las licitaciones, la ejecución de los trabajos y la rendición técnica y administrativa correspondiente.