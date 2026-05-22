Corredor Bioceánico: Figueroa anunció que en junio se realizará una cumbre entre Argentina y Chile

Durante los festejos por el 89° aniversario de Las Ovejas, el gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa confirmó que el 11 de junio se desarrollará una cumbre binacional en el paso Pichachén. El encuentro contará con la presencia de cancilleres, gobernadores, legisladores y funcionarios de Argentina y Chile.

Cuál es la importancia del encuentro binacional en el Paso Pichachén de junio próximo

El mandatario provincial aseguró que el objetivo será avanzar en la firma del corredor bioceánico turístico que conectará la provincia con una de las zonas más desarrolladas del país vecino. “Queremos un paso para la zona más desarrollada de Chile desde Neuquén”, sostuvo.

Además, remarcó que la integración regional es una prioridad y planteó como meta para 2032 la concreción del paso Minas Ñuble, considerado estratégico para fortalecer el intercambio comercial y turístico entre ambos países.

Rutas, pavimento y turismo: el plan para conectar el Alto Neuquén

El gobernador destacó que la provincia avanza con un ambicioso esquema de infraestructura vial en el Norte neuquino, una región históricamente relegada en materia de conectividad.

Entre las principales obras mencionó:

Pavimentación de la ruta provincial 7 en el sector Cortaderas.

Licitación de nuevos tramos entre Andacollo, Los Miches, Guañacos y Pichachén.

Obras entre El Huecú, El Cholar y Reñi Leuvú.

Pavimento entre Las Ovejas y Varvarco.

Futuro inicio del tramo entre la ruta 43 y Manzano Amargo.

Según indicó el gobernador neuquino, la inversión total en rutas ronda los 500 millones de dólares. Figueroa también puso el foco en el denominado “Camino de la Fe”, un circuito turístico de 700 kilómetros completamente pavimentado y con cinco conexiones hacia Chile, pensado para potenciar el turismo religioso, cordillerano y de naturaleza. “Va a ser un corredor turístico de clase mundial”, afirmó.

Gas, energía y servicios: las demandas históricas del interior

El mandatario neuquino señaló que el desarrollo del Norte no solo depende de las rutas, sino también del acceso a servicios básicos. En ese sentido, destacó la ampliación de redes de gas natural y el avance del cierre del Anillo Norte eléctrico.

La obra energética, valuada en más de 100 millones de dólares, permitirá reducir los cortes de luz y mejorar la estabilidad del suministro en toda la región.

En paralelo, recordó que ya se ejecutan obras de gasoductos hacia Guañacos, Los Miches, Las Ovejas y Varvarco, mientras que las plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que quedarán fuera de uso serán trasladadas a localidades como Moquehue y Chorriaca.

Críticas a gestiones anteriores y mensaje político

En un tramo de fuerte contenido político, Figueroa cuestionó el manejo económico de administraciones anteriores y aseguró que la actual gestión ya pagó 750 millones de dólares de deuda. También criticó obras y anuncios educativos realizados “sólo para buscar votos”, al mencionar el caso del CPEM 109 de Chorriaca, que funcionaba en trailers y este jueves se inauguró el nuevo edificio. “El gobierno cambió porque cambiaron los desafíos de la gente”, expresó el gobernador, quien insistió en que la provincia debe crecer de forma equilibrada y con planificación.

Figueroa entregó 40 lotes con servicios durante los festejos por el 89 aniversario de Las Ovejas - Foto: Neuquén Informa

Las Ovejas suma viviendas, lotes y nuevas obras

Como parte de las actividades por el aniversario, se inauguró el nuevo edificio del Juzgado de Paz construido por la Corporación Forestal de Neuquén (Corfone), se entregaron 40 lotes con servicios y se firmaron convenios para obras de gas.

La intendenta Marisa Antiñir destacó el acompañamiento provincial y aseguró que la pavimentación hacia Varvarco representa “un acto de estricta justicia” para los vecinos del Alto Neuquén.

Además, confirmó avances en viviendas, asfaltado urbano y proyectos turísticos para consolidar a Las Ovejas como uno de los principales destinos emergentes de la región.