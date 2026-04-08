La ciudad de Neuquén lanzó una nueva convocatoria para sumar familias solidarias, un programa que forma parte del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. María Paula, psicóloga del equipo de selección, explicó en La Primera Mañana por AM550 cómo funciona esta política pública y cuál es el rol de quienes deciden sumarse a esta misión.

“Se trata de buscar contextos familiares alternativos para aquellos niños, niñas y adolescentes que transitan una medida de protección excepcional, que es esta medida que se toma de manera judicial ante situaciones graves de vulneración de derechos y que implican la separación temporal de las familias de origen justamente por esa situación”, indicó Paula.

La profesional subrayó que la función de las familias solidarias no es sustituir a los padres, sino brindar un “vínculo habilitante” que acompañe a los niños y adolescentes hasta que puedan regresar a sus familias de origen o, en caso de no ser posible, a otros entornos seguros.

“No se trata de paternar o maternar para las familias solidarias. Es un vínculo de amor, pero es un vínculo habilitante y distinto. Es para acompañar a una persona hacia su destino definitivo”, aclaró.

Billie, protagonista de su propia historia

Entre los jóvenes que buscan un hogar, Paula destacó a Billie, de 16 años, quien accedió a protagonizar el video de la apertura de la convocatoria abierta para sumar nuevas familias solidarias que lleva adelante el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Neuquén.

“Billie está en cuarto año de la secundaria. Le va muy bien en la escuela, le gusta estudiar, la música, dibujar, y se proyecta en la carrera de Psicología. Está bastante ligado al arte y muy entusiasmado con la posibilidad de integrarse a una familia solidaria”, explicó.

El joven se encuentra actualmente en un dispositivo de cuidado formal y desea tener un grupo o persona cercana con quien desarrollar lazos afectivos y apoyo constante.

¿De qué se trata el programa de familias solidarias?

El programa ofrece acompañamiento integral, donde las familias solidarias participan activamente en la restitución de derechos vulnerados y en el proceso judicial que determinará el futuro del menor. “El primer objetivo es que ese niño o adolescente pueda regresar con su familia de origen, por supuesto, con otras condiciones. Una vez agotadas estas posibilidades, se piensa en alguien de familia extensa, y si nada de eso es posible, entonces se piensa en una adoptabilidad”, agregó Paula.

Quienes deseen sumarse pueden inscribirse en el sitio oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar, completar un formulario sencillo y, posteriormente, ser citados a una entrevista informativa. Para consultas, el equipo de selección está disponible al teléfono 299-4127862.

La convocatoria busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estos vínculos transitorios pero esenciales, que pueden cambiar la vida de niños y adolescentes como Billy. Como enfatizó Paula: “No es ser mamá o papá, pero es acompañar de manera clara, amorosa y respetuosa hasta que su destino se defina”.

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