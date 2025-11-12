Desde el programa Familias Rionegrinas Solidarias lanzaron una convocatoria urgente en toda la provincia de Río Negro para encontrar un hogar de acogida temporal para dos hermanitos de cinco y dos años. La búsqueda apunta a personas que puedan brindarles un espacio de cuidado y contención mientras se resuelve su situación familiar.

Cabe destacar que no se trata de una adopción, sino un acogimiento temporal, lo cual es una medida transitoria y acompañada por un equipo profesional. Este tiempo de alojo puede variar entre un mes y un año, dependiendo de la situación particular de cada niño.

Para postularse se deben cumplir una serie de requisitos, estos son: ser mayores de 25 años, no tener antecedentes penales ni estar inscriptos en el registro único de adoptantes, contar con buena salud y que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo con el acogimiento. Además, deben estar dispuestos a participar de un proceso de evaluación y acompañamiento profesional.

También se destaca que es necesario que las familias comprendan que el programa no es de adopciones, ya que podría generar malentendidos e inconvenientes con los niños. En caso de, posteriormente, desear adoptar, se puede finalizar el acogimiento e inscribirse en el sistema oficial de adopción.

Además de niños y bebés, también hay adolescentes esperando familias dentro del programa. Cualquier familia de la provincia rionegrina interesada puede comunicarse al 2984424818 para pedir información o asesorarse sobre el proceso.