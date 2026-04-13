La pasada edición 16° del Patagonia Run volvió a posicionar a la provincia del Neuquén, y especialmente a San Martín de los Andes, como uno de los mejores destinos del país para el turismo deportivo y de naturaleza, generando un importante impacto económico en la región, el empleo y el movimiento turístico.

Con más de 6.000 corredores de Argentina y del exterior, el evento se consolida como un festival de trail running en América, con un impacto económico estimado que alcanza los 60 millones de dólares.

Según datos proporcionados por el Observatorio Turístico de San Martín de los Andes, durante los primeros días de abril se registró un 71% de ocupación, con picos que superaron el 80% en los días centrales del evento.

Destacaron que a diferencia de un fin de semana largo tradicional, Patagonia Run provocó una demanda distribuida durante toda la semana, con visitantes que llegaron desde el inicio de Semana Santa, el 2 de abril, y permanecieron varios días en el destino, incluso una vez finalizada la competencia.

Además estos se tratan de visitantes con mayor poder adquisitivo, que registran estadías más largas, entre 4 y 7 noches, y que viajan acompañados por familiares, equipos o entrenadores.

El aporte del evento para la provincia

Tomando como referencia datos provinciales recientes, el gasto turístico promedio en Neuquén ronda los 270.000 pesos por persona por día. En el caso de eventos como Patagonia Run, este valor aumenta debido a la demanda de equipamiento, gastronomía, servicios y experiencias asociadas al turismo deportivo.

Durante el evento, San Martín de los Andes registró un movimiento económico que abarca ocupación en alojamientos, el funcionamiento de restaurantes y bares, el incremento en las ventas del comercio local y la demanda de servicios turísticos. A esto se suma la generación de empleo, tanto directo como indirecto.

Cabe destacar el aporte del evento en temporada media, lo cual permite sostener el movimiento económico por fuera de los períodos tradicionales de mayor afluencia, aportando previsibilidad al sector privado y favoreciendo la planificación.

Patagonia Run funciona como un caso que refleja el impacto de la articulación entre el sector público y privado, con propuestas que alcanzan proyección nacional e internacional. El evento se configura como una herramienta de promoción, una fuente de trabajo y un impulsor del desarrollo en distintos puntos de la provincia, evidenciando el impacto que genera la planificación y el impulso sostenido de la actividad turística.