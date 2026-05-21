Hasta el domingo 17 de mayo, la provincia de Neuquén registró 1.264 incidentes viales, con un saldo de 527 personas con lesiones leves, 92 heridas graves y 24 víctimas fatales. Ante este panorama, Sandra Torres, presidenta de la ONG Bien Argentina, habló con La Segunda Mañana por AM550 sobre las causas, la prevención y la importancia de la educación vial.

“Lamentablemente, llevamos cinco fallecidos más que en el mismo primer cuatrimestre de 2025”, indicó Torres. Según explicó, los 1.264 siniestros incluyen incidentes dentro de localidades y en rutas, con un promedio de más de 300 accidentes diarios. Las lesiones leves corresponden a cortes, esguinces y traumatismos menores, mientras que las graves incluyen fracturas múltiples, amputaciones y traumatismos de cráneo.

Las rutas más peligrosas continúan siendo la Nacional 22, la Nacional 237, la Provincial 7, la Provincial 17 y la Nacional 40, corredores clave para la circulación diaria y el transporte de cargas.

El rol de la ONG

Torres enfatizó la importancia de la educación vial: “Nos centramos en la educación en escuelas y en campañas de concientización en los barrios. La primera medida es educar, y después viene la coerción con sanciones efectivas”.

La especialista resaltó que los controles de alcoholemia y de documentación son herramientas imprescindibles: “Cuando la policía o los bomberos ya están presentes tras un accidente, llegamos tarde. Por eso las campañas preventivas y las sanciones son esenciales. La gente aprende más cuando se ve obligada a tomar conciencia de los riesgos”.

Las sanciones son claves

Torres destacó la labor de Naciones Unidas en seguridad vial, enfocada en infraestructura, señalética y pavimentación: “El humano va a fallar, pero la prevención y la correcta infraestructura pueden salvar vidas”.

Además, señaló la efectividad de las sanciones económicas y la inhabilitación de licencias: "Cuando se dan cuenta que pueden perder su fuente laboral, aprenden obligadamente. La gente hasta que no se le toca el bolsillo muchas veces no toma conciencia".

“Nosotros creemos que son re importantes las sanciones y las inhabilitaciones que no le permiten conducir a la persona y que tienen que presentarse a un curso de reeducación vial, que luego tienen que hacer todos los trámites de nuevo para su licencia. Eso sirve y mucho”, expresó Torres.

La especialista concluyó destacando que los incidentes viales están influidos por factores sociales y económicos, pero que la educación, la concientización y la coerción son las herramientas más efectivas para reducirlos.



