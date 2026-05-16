Un choque entre dos autos volvió a dejar en evidencia un peligroso sector en la Ruta 7 en Centenario, en una zona señalada por maniobras riesgosas y exceso de velocidad. Solamente hubo que lamentar daños materiales, pero también se detectaron irregularidades en uno de los vehículos.

El impacto se registró minutos antes de las 19 en el cruce ubicado frente a la estación de servicio Puma. Un Ford Ka avanzaba en dirección desde Neuquén capital hacia Centenario. En ese trayecto, un Fiat Siena ingresó desde la colectora Nelson Mandela y golpeó el lateral derecho del otro rodado.

El conductor del Ka perdió el control tras el choque. El auto quedó atravesado sobre la calzada contraria y con una rueda trasera dañada. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

En el Siena viajaban tres personas: el conductor, una joven y un bebé. Todos resultaron ilesos. Los daños, en cambio, fueron considerables en ambos vehículos.

Personal policial intervino y ordenó el tránsito

Efectivos de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito Villa Obrera llegaron al lugar. El equipo desplegó conos y redujo la circulación a un solo carril para evitar nuevos incidentes en la zona.

Los controles de alcoholemia dieron resultado negativo. Sin embargo, durante la verificación de documentación surgió una situación que complicó al conductor del Siena. El hombre no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio. Ante esta infracción, el personal labró dos actas contravencionales y elevó las actuaciones al Tribunal de Faltas