Un apagón de importante magnitud se registró este sábado, cerca de las 19:10, en zonas de la ciudad de Neuquén. Fuentes de CALF (Cooperativa Agua, Luz y Fuerza) consultadas por Mejor Informado confirmaron que se encuentran trabajando para restablecer el servicio.

Desde su cuenta de X (Twitter), CALF precisó el motivo por el cual una importante parte de esta capital se quedó a oscuras. "Informamos a los vecinos del barrio Belgrano que la zona se encuentra momentáneamente sin servicio debido a una emergencia en la red eléctrica", explicaron en su posteo.

Para llevar tranquilidad, desde CALF añadieron que están realizando tareas para restablecer el servicio. "Personal de guardia ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el suministro a la brevedad posible. Agradecemos la comprensión y solicitamos circular con precaución en el sector".

Como puede verse en este video, grabado cerca de la intersección de la calle Rio Negro y la avenida Mosconi, la zona está completamente a oscuras. No descartan que el suministro regrese a la brevedad.

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