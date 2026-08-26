“Nos llena de dolor”: el sentido mensaje de Figueroa por la muerte de los dos operarios de YPF

La provincia del Neuquén se encuentra conmocionada por la noticia de la muerte de dos trabajadores de YPF producto de un accidente que se registró en una planta del yacimiento Rincón del Mangrullo, cerca de la localidad de Añelo.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, ambos empleados de la empresa estatal YPF.

Según la información conocida durante las primeras horas posteriores al hecho, el incidente se produjo mientras se realizaban tareas en la planta separadora del sector norte del yacimiento. Las circunstancias exactas todavía son materia de investigación. Entre las hipótesis e informaciones preliminares que trascendieron, se indicó que se habría producido una fuerte descompresión en una cañería.

El gobernador Rolando Figueroa se pronunció en redes sociales. “La desgracia ocurrida en el bloque Rincón del Mangrullo, donde dos operarios perdieron la vida, nos llena de profundo dolor”, manifestó.

Además comentó: “Quiero expresar mi acompañamiento y solidaridad a sus familiares, amigos y a todos los trabajadores petroleros de Neuquén, en este momento tan difícil”.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del incidente. Las primeras versiones dieron cuenta de una fuerte descompresión en una cañería de la planta separadora, aunque será la investigación la que deberá establecer la secuencia exacta de los hechos y las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.





