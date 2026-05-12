En la localidad de Aluminé se llevó a cabo un novedoso procedimiento para recuperar a una lechuza que fue rescatada. La misma fue sometida a un implante de plumas para rehabilitarse y ser reinsertada en su hábitat.

El ejemplar había llegado semanas atrás con una fractura de tibia en una de sus patas, un importante desgaste físico y parte de su plumaje severamente dañado.

Tras la recuperación ósea, los especialistas advirtieron que la muda natural de las plumas rotas estaba demorando más de lo esperado, por lo que resolvieron avanzar con un procedimiento poco frecuente pero altamente efectivo en aves rapaces.

La intervención fue realizada en conjunto por personal de Fauna de Aluminé y las médicas veterinarias Bárbara Bartolomé y Samantha Croato.

De qué se trataba el procedimiento

La técnica, completamente artesanal, consiste en utilizar pequeños tutores para unir las plumas dañadas con plumas nuevas, permitiendo restablecer la estructura necesaria para el vuelo.

Las plumas utilizadas fueron recuperadas de ejemplares de la misma especie fallecidos en situaciones como atropellamientos, electrocuciones o intoxicación por ingestión de roedores envenenados.

Se llevó adelante bajo anestesia general inhalatoria y permitió colocar 11 plumas distribuidas entre ambas alas. Una vez que el ave complete su muda natural, las uniones colocadas caerán automáticamente.

Desde el equipo de rescate destacaron que esta técnica acelera notablemente los tiempos de rehabilitación y aumenta las posibilidades de que el ejemplar pueda volver a su hábitat en óptimas condiciones.