Centinelas de la estepa es un documental dirigido, producido y editado íntegramente por Carla Porro, licenciada en Periodismo y Nuevos Medios por la Universidad Blas Pascal. El trabajo fue presentado como tesis final y obtuvo una calificación de 9.

El audiovisual, de casi 20 minutos de duración y disponible en YouTube en alta definición, fue desarrollado a lo largo de seis meses de investigación y producción de campo.

El origen del interés: fauna nativa y ganadería

Porro explicó en el programa "Entretiempo" de AM550 La Primera que su interés surgió a partir del conflicto histórico entre crianceros y fauna nativa, especialmente el puma, una de las especies más señaladas por los ataques al ganado.

Antes de iniciar la investigación, la realizadora solo conocía la existencia de razas de perros protectores. A partir de allí, se contactó con técnicos y especialistas del INTA, la WSS y la Alianza Gato Andino, organizaciones que trabajan en programas de coexistencia entre producción ganadera y conservación.

Trabajo de campo en distintas zonas de Neuquén

El documental incluye entrevistas realizadas por la propia Porro a seis crianceros de diferentes regiones de la provincia de Neuquén, lo que permitió mostrar problemáticas similares con variaciones según la zona.

En el centro provincial, los conflictos se concentran principalmente con el puma, mientras que en el norte aparecen también ataques de zorros y otros carnívoros. En áreas cercanas a Zapala, los crianceros relataron graves daños provocados por perros cimarrones o perros con dueño que actúan en jauría.

De métodos letales a herramientas de coexistencia

Antes de incorporar perros protectores, muchos productores utilizaban métodos letales, como trampas, en un contexto de escaso acceso a información sobre la importancia ecológica de la fauna nativa. Según relataron, algunos llegaron a perder hasta 40 chivos por temporada.

Con la implementación de perros cuidadores, las pérdidas se redujeron de forma drástica: en algunos casos, de decenas de animales a solo uno. La presencia del perro funciona como disuasión, sin confrontar directamente con la fauna silvestre.

Próximo proyecto: el Gato Andino

Tras Centinelas de la estepa, Porro se encuentra planificando un nuevo documental junto a la Alianza Gato Andino, centrado en el gato andino, una de las especies más vulnerables de Sudamérica, con presencia reciente registrada en la zona de Loncopué.

La entrevista completa: