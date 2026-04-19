Este fin de semana cerrará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en la provincia de Neuquén. Luego de un sábado ventoso, este domingo 19 de abril llegará con temperaturas más bajas, mayor presencia de nubes y un ambiente típicamente otoñal, según datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la ciudad de Neuquén y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y tendencia a cubrirse hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 16 a 17 grados, mientras que la mínima se ubicará entre los 5 y 6 grados. El viento será leve a moderado, con ráfagas que podrían intensificarse por momentos.

Cómo estará el tiempo en el interior de Neuquén

En el centro de la provincia, localidades como Zapala, tendrán un domingo con mayor nubosidad y un leve descenso térmico respecto al sábado. Se espera un ambiente fresco, con viento moderado y condiciones algo más inestables hacia el cierre de la jornada.

Hacia el norte, en la zona de Chos Malal y aledaños, el panorama será similar: cielo mayormente nublado, temperaturas otoñales y viento leve a moderado, sin fenómenos significativos previstos.

En la zona cordillerana, el frío será más marcado. En San Martín de los Andes se anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre valores cercanos a 0°C por la mañana y máximas de alrededor de 10°C, sin lluvias importantes.

Por su parte, en Villa La Angostura se espera un comportamiento similar, con cielo cubierto por momentos, ambiente frío y condiciones estables, aunque con baja probabilidad de precipitaciones.

Un domingo otoñal en toda la provincia

El denominador común será el descenso de la temperatura tras el ingreso de aire frío, con mañanas frescas y tardes templadas, en línea con un patrón climático típico de abril para la región norpatagónica.

De esta manera, Neuquén tendrá un cierre de fin de semana sin eventos extremos, pero con condiciones ideales para sacar abrigo e ir ganando tiempo ante la llegada de jornadas cada vez más frías.