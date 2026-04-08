Con la llegada del otoño y los primeros días de frío intenso a la Patagonia, en la región cordillerana se renuevan los pedidos de precaución frente al hantavirus, una enfermedad que, si bien no se propaga demasiado, sus consecuencias pueden ser letales. Por eso, a la hora de hacer actividades al aire libre se deben tomar ciertos recaudos.

Rodrigo Bustamante trabaja en la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) de la zona andina, una dependencia que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. En declaraciones a la prensa, el referente advirtió que prácticas habituales de esta época, como la recolección del fruto de la rosa mosqueta o el inicio de la temporada de hongos de pino, pueden implicar riesgos si no se toman las acciones necesarias.

Si bien llevó tranquilidad respecto a la probabilidad de contagio, el especialista fue enfático sobre sus consecuencias. “Por suerte, el hantavius es una enfermedad que presenta pocos casos al año en nuestra región, entonces por ahí uno siempre piensa que no le va a pasar”, explicó. Sin embargo, Bustamante remarcó que esta baja incidencia suele generar una percepción engañosa de seguridad.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con secreciones de roedores infectados. Por este motivo, el riesgo aumenta en espacios cerrados, con vegetación densa o escasa ventilación. En este sentido, Bustamante remarcó la severidad del cuadro: “Es una enfermedad con una alta letalidad, arriba del 50%, entonces si se la contrae hay altas chances de que no termine bien la historia”.

Esta combinación —de baja probabilidad de contagio, pero de alta mortalidad— convierte al hantavirus en un riesgo silencioso, donde la prevención resulta clave.

Qué recomiendan para prevenir el hantavirus

Las autoridades sanitarias y los especialistas solicitan evitar internarse en zonas de vegetación cerrada. Y, ante el eventual caso de una actividad de estas características, utilizar un barbijo N95, como los que se aconsejaban durante la pandemia de COVID-19.

También se aconseja priorizar actividades en espacios abiertos, bien iluminados y, de ser posible, ubicarse en dirección contraria del viento para reducir la inhalación de partículas en suspensión. En las salidas recreativas, se insiste en seguir los senderos habilitados, que suelen estar desmalezados y contener menor presencia de roedores.

Otra medida fundamental es no dejar restos de comida ni residuos que puedan atraer animales, especialmente en zonas de acampe. De esa manera se disminuye en riesgo de la presencia del vector.

Cuáles son los síntomas del hantavirus y qué hacer para disminuir riesgos en casa

Los síntomas iniciales —como fiebre, dolores corporales, vómitos o diarrea— son inespecíficos, lo que puede demorar la consulta médica y el diagnóstico oportuno. La prevención también debe extenderse al ámbito doméstico, esto implica, mantener los terrenos limpios, con el pasto corto y sin acumulación de basura o escombros.

Murió una adolescente por hantavirus en Chubut

Una nena de 15 años murió este martes en la localidad chubutense de Cerro Centinela. La adolescente había sido diagnosticada con hantavirus, en el marco de un brote que mantiene en alerta a las autoridades patagónicas.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima estaba internada en un centro de salud de la ciudad de Esquel y formaba parte de un grupo de más de 10 personas aisladas por haber sido consideradas contactos estrechos. Pese a las intervenciones tempranas, el estado de salud de la nena se agravó y se confirmó el fallecimiento.