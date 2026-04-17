El viernes estará marcado por condiciones cambiantes en Neuquén, con cielo cubierto en la mayor parte del territorio, presencia de viento y lluvias que se concentrarán principalmente en la zona cordillerana. El panorama general anticipa una jornada otoñal con amplitud térmica moderada y mayor inestabilidad hacia el sur.

En la ciudad de Neuquén, el día transcurrirá bajo un cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados. Hacia la noche, se esperan lluvias débiles y aisladas, mientras que la mínima descenderá a 10 grados. El viento será otro protagonista: soplará desde el oeste con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche con circulación desde el sudoeste.

En la localidad de Añelo, las condiciones serán similares, con nubosidad persistente y una máxima también de 25 grados. Durante la noche el cielo permanecerá cubierto y la temperatura bajará a 9 grados. El viento se hará sentir con intensidad, alcanzando los 46 km/h desde el oeste durante el día.

Hacia el centro de la provincia, Zapala mostrará un escenario más fresco. La temperatura máxima rondará los 18 grados, con cielo mayormente cubierto tanto en el día como en la noche. Allí, el viento será más intenso: podría alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h desde el noroeste en horas nocturnas.

¿Y en la cordillera neuquina?

En la cordillera, el panorama será más riguroso. San Martín de los Andes tendrá una jornada completamente cubierta, con una máxima de apenas 10 grados. Por la noche, las condiciones se volverán inestables y la temperatura caerá por debajo de cero, con una mínima estimada en -3 grados. El viento soplará con fuerza desde el oeste.

Villa La Angostura, por su parte, tendrá lluvias débiles durante el día, que podrían intensificarse en forma de chaparrones aislados hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 9 y los 4 grados, en un contexto de alta humedad y cielo cubierto.

Finalmente, en el norte neuquino, Chos Malal registrará una jornada gris, con cielo cubierto y una máxima de 16 grados. Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la mínima descenderá a 4 grados, con viento moderado desde el noroeste.