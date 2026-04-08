Las lluvias y condiciones inestables continuarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta la madrugada del miércoles, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el informe, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10% y el 40% durante la madrugada, con una mejora prevista hacia la mañana, aunque no se descartan lluvias aisladas a lo largo del día.

Para el miércoles, se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h del sudoeste durante la madrugada y hasta 50 km/h del sur por la mañana.

A partir del jueves, las condiciones comenzarán a estabilizarse. Se prevé cielo algo nublado en la madrugada, parcialmente nublado por la mañana y una mejora hacia la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados.

El viernes continuará con cielo mayormente despejado en la mañana y algo nublado hacia la tarde, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.

Durante el fin de semana, el buen tiempo se mantendrá: el sábado tendrá cielo algo nublado con temperaturas entre 16 y 24 grados, mientras que el domingo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 15 y una máxima de 25.

De esta manera, tras varios días de inestabilidad, el clima tenderá a mejorar de forma progresiva en el AMBA, con condiciones más estables hacia el cierre de la semana.