La Municipalidad de Neuquén informa que, durante este fin de semana, el sábado 18 y domingo 19 de abril, el cruce de Chaneton y Gran Avenida permanecerá cerrado al tránsito debido a trabajos en el marco de la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22. La circulación quedará restablecida con normalidad el lunes 20 de abril.

En el sector se llevará adelante una intervención clave para bajar el nivel a subrasante, una etapa fundamental que permite definir las cotas finales de la calzada antes de la ejecución de las capas estructurales.

La obra sobre Gran Avenida avanza a ritmo sostenido y ya evidencia un cambio estructural en la ciudad. Esta intervención transformará la actual traza en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, más dos carriles de estacionamiento, e incorporará un sistema pluvial para dar respuesta a un problema histórico de escurrimiento.

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, actualmente se trabaja en la conformación de la subrasante y la base, etapas que definen los niveles finales previos al asfalto. En simultáneo, se avanza en la imprimación, en el desarrollo del cantero central y en excavaciones para la instalación de pluviales.

Además, se registran avances en el tramo 6, entre el Puente Carretero y calle Leales, donde se construirá un viaducto con dos carriles por sentido. Esta obra permitirá que Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, mejorando la circulación y la seguridad vial.

En ese sector, actualmente se trabaja en la consolidación de la colectora en sentido Neuquén–Cipolletti, la cual quedará habilitada para la circulación en aproximadamente sesenta días.



