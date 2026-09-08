La Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abre sus puertas para una jornada comunitaria que une producción, cultura y deporte en el Alto Valle. Este viernes 11 de septiembre la institución será sede del XVI Frutazo.

El espacio se realiza tradicionalmente en distintos meses del año y ya es un momento de articulación entre la universidad pública, los productores locales y la comunidad.

La actividad se desarrollará en el predio de la facultad, ubicado en la Ruta Nacional 151 Km 12,5 de Cinco Saltos, de 14 a 17 horas, con entrada libre y abierta a toda la ciudadanía.

Horario y modalidad del XVI Frutazo

La jornada comenzará con la Feria del Frutazo, donde productores y productoras acercarán alimentos y productos del territorio a precios accesibles. El armado de los stands se realizará desde las 13 horas, y la feria permanecerá abierta hasta las 17 o hasta agotar stock.

Además de la feria, se desarrollará un conversatorio abierto para compartir saberes y experiencias sobre producción, territorio y alimentación. Este espacio busca generar diálogo entre la comunidad y la universidad, fortaleciendo la construcción de conocimiento colectivo.

Deporte y cultura en acción

El Frutazo también incluirá un torneo intersedes, pensado para fomentar el trabajo en equipo y la integración estudiantil, y un festival cultural con música y expresiones artísticas de la región, que pondrán en valor la diversidad cultural del Alto Valle.

El Frutazo de la UNCo reafirma su propósito de revalorizar el patrimonio productivo y cultural del territorio, fortaleciendo el vínculo entre la universidad pública, quienes producen nuestros alimentos y la comunidad.

Para anotarse a las charlas y conversatorios completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-kf7rE6_7LbOIc1itCLTpiWlKeWM1FOz9LacmbMdpsvO_Zg/viewform