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Día y hora

Nueva edición del Frutazo en Cinco Saltos: deporte, festival cultural y charlas en la FACA

Esta edición propone también un torneo deportivo, conversatorio sobre alimentación y territorio y un espacio cultural. Enteráte cuándo y dónde es.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 17:51
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Cada edición permite conectar de forma directa al productor con el consumidor.

La Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abre sus puertas para una jornada comunitaria que une producción, cultura y deporte en el Alto Valle. Este viernes 11 de septiembre la institución será sede del XVI Frutazo.

El espacio se realiza tradicionalmente en distintos meses del año y ya es un momento de articulación entre la universidad pública, los productores locales y la comunidad.

La actividad se desarrollará en el predio de la facultad, ubicado en la Ruta Nacional 151 Km 12,5 de Cinco Saltos, de 14 a 17 horas, con entrada libre y abierta a toda la ciudadanía.

Horario y modalidad del XVI Frutazo

La jornada comenzará con la Feria del Frutazo, donde productores y productoras acercarán alimentos y productos del territorio a precios accesibles. El armado de los stands se realizará desde las 13 horas, y la feria permanecerá abierta hasta las 17 o hasta agotar stock.

Además de la feria, se desarrollará un conversatorio abierto para compartir saberes y experiencias sobre producción, territorio y alimentación. Este espacio busca generar diálogo entre la comunidad y la universidad, fortaleciendo la construcción de conocimiento colectivo.

Deporte y cultura en acción

El Frutazo también incluirá un torneo intersedes, pensado para fomentar el trabajo en equipo y la integración estudiantil, y un festival cultural con música y expresiones artísticas de la región, que pondrán en valor la diversidad cultural del Alto Valle.

El Frutazo de la UNCo reafirma su propósito de revalorizar el patrimonio productivo y cultural del territorio, fortaleciendo el vínculo entre la universidad pública, quienes producen nuestros alimentos y la comunidad. 

Para anotarse a las charlas y conversatorios completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-kf7rE6_7LbOIc1itCLTpiWlKeWM1FOz9LacmbMdpsvO_Zg/viewform 

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