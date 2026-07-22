Nueva oferta educativa en Neuquén: la Universidad de Flores formará personal de seguridad privada

Neuquén fortalece la profesionalización de la seguridad privada con la incorporación de un nuevo centro habilitado para el dictado del Curso Básico para Personal Vigilador. En esta oportunidad, la Universidad de Flores (UFLO) se suma a la red de instituciones autorizadas por el Ministerio de Seguridad, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley provincial número 2772.

La incorporación de esta nueva sede amplía la oferta de capacitación disponible en la provincia y permite acompañar el crecimiento sostenido del sector, garantizando que más aspirantes accedan a una formación de calidad, con contenidos técnicos, operativos, jurídicos y éticos acordes a las exigencias de la actividad.

La habilitación fue formalizada en un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad, Pablo Conforte, junto con Christian Kreber, vicerrector general de la Universidad de Flores, quien representó a la institución académica durante la firma.

Los cursos son dictados exclusivamente por centros de capacitación habilitados por el Ministerio de Seguridad e incluyen contenidos vinculados al régimen jurídico de la actividad, las funciones y responsabilidades del vigilador, la protección de los derechos humanos, la ética profesional, la prevención de riesgos y los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.