La familia de Nicolás volverá a viajar desde Neuquén hacia Buenos Aires en los próximos días para continuar con el seguimiento médico de la malformación vascular que el niño padece desde bebé. El tratamiento lleva nueve años y requiere controles periódicos con especialistas.

Mientras esperan conocer el resultado definitivo de la tomografía realizada el 8 de junio, la familia explicó que todavía no tuvo acceso a las imágenes del estudio, por lo que aún no saben cómo evolucionó el cuadro. Ante un nuevo traslado, solicitaron nuevamente ayuda económica para cubrir pasajes, alojamiento y otros gastos.

Según el medio Neuquén en Noticias, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Jenny2802, correspondiente a una cuenta de Personal Pay a nombre de Acosta Paola Yenifer. La familia destacó que el acompañamiento recibido durante todos estos años fue fundamental para sostener el tratamiento.

Nueve años de controles médicos y una nueva etapa

El nuevo viaje representa otro paso dentro de un proceso que comenzó cuando Nicolás era apenas un bebé y los médicos detectaron una malformación vascular que afecta la zona ocular.

Su mamá describió junio como un mes especialmente difícil y reconoció el desgaste emocional que implica sostener casi una década de consultas, estudios y traslados.

"Después de nueve años puedo decir que estoy agotada. A veces siento que es un círculo sin salida", expresó.

Sin embargo, también destacó el cambio más importante que observa en su hijo.

"Nicolás ya no le tiene miedo a los tomógrafos. No hubo gritos, no hubo llantos y ya no necesita sedación. Fue valiente, como él dice".

Los estudios todavía no tienen una respuesta definitiva

El 8 de junio Nicolás se realizó nuevos estudios médicos.

Aunque el procedimiento ya concluyó, la familia todavía no recibió las imágenes de la tomografía, por lo que permanece la incertidumbre.

"Podría ser algo nuevo o simplemente la malformación creciendo. No lo sabemos y realmente no quiero pensar en eso", explicó su madre.

Hasta que los especialistas analicen los resultados, el tratamiento continuará con nuevos controles en Buenos Aires.

El crecimiento de Nicolás, más allá de la enfermedad

A pesar del largo tratamiento, la familia remarca que Nicolás mantiene una evolución positiva en su vida cotidiana.

Su mamá contó que el niño:

Ya no necesita sedación para los estudios.

Tiene un buen desempeño escolar.

Le va bien en inglés.

Es muy querido por sus compañeros.

Mantiene una actitud positiva frente al tratamiento.

Ese progreso, aseguran, es uno de los principales motores para seguir adelante.

Cómo colaborar con la familia

Los viajes periódicos hacia Buenos Aires implican gastos de transporte, alojamiento y alimentación que la familia debe afrontar varias veces al año.

Por ese motivo difundieron nuevamente el alias:

Alias: Jenny2802

Titular: Acosta Paola Yenifer

Billetera virtual: Personal Pay

Cada aporte permitirá sostener los próximos controles médicos.

El acompañamiento de la comunidad, un sostén fundamental

La familia agradeció especialmente la ayuda recibida desde distintos puntos de la región.

Entre las localidades mencionaron:

Neuquén capital

Villa La Angostura

Bariloche

Junín de los Andes

San Martín de los Andes

Su localidad de origen

"Sin la gente no se podría haber llegado hasta acá. Las buenas energías se sienten en Nicolás", aseguró su mamá.