La familia de Lautaro Pérez, de 24 años, está encabezando una campaña solidaria en redes para ayudar a su hijo quien atraviesa un grave problema de salud debido a un tumor. Alejandro Pérez, su padre, relató cómo fue que lo descubrieron y qué necesitan ahora.

En diálogo con La Mañana es de La Primera, por AM550, comentó que en un principio creyeron que el dolor de su hijo en la cara era por una muela de juicio, sin embargo tras radiografías y una biopsia descubrieron que era un tumor.

"La mala noticia era que pensábamos que era maligno, por suerte después de todos los estudios resultó ser benigno, pero es un tumor muy agresivo y hay que sacarlo", aclaró su padre.

Destacó que está creciendo rápidamente y que su hijo ya cumplió más de tres meses con la enfermedad, lo cual ha provocado que esté sin trabajo y que haya perdido parte de su independencia. Es por esto que su entorno también está intentando conseguir un subsidio para que pueda mantenerse, ya que vivía solo y estudia.

Qué implica la cirugía y cómo ayudarlo

Lautaro necesita una cirugía urgente para no comprometer más su salud, pero por el momento no está definido dónde será. "Acá en Neuquén ese tipo de operaciones no la hacen, porque se le hace un colgajo, un colgajo es cuando se saca hueso del peroné y se colocan las mandíbulas, y bueno, todo eso lleva a un trámite muy importante donde acá en Neuquén no hay nadie que lo haga, y estamos viendo con unos especialistas de Buenos Aires".

Agregó que Lautaro tiene obra social pero que estos especialistas no trabajan con ella directamente, por eso los costos son más elevados. "Es una operación que si no tuviese obra social, estamos hablando entre 50 y 60 mil dólares, porque lleva un grupo de médicos y una internación y todo eso. Si consigo con la obra social, por lo menos se hará cargo de internación y todo eso, estamos en ese tema."

En cuanto a los plazos para la cirugía, detalló que debe ser lo antes posible, dentro de este mes o el próximo como mucho. Lo que más demora son los trámites y la cantidad de dinero que necesitan.

Aunque la mejor opción sería que un médico pueda trasladarse a Neuquén para la operación, también contemplan la posibilidad de viajar hacia donde ellos estén. En la capital neuquina Lautaro ya ha sido atendido por al menos 5 especialistas, quienes sostienen que no pueden hacer la cirugía acá.

"Estamos pidiendo una pequeña colaboración de toda la gente. Realmente está dando resultados. Por supuesto, cada uno pone un granito de arena, todos sumamos un poquito cada uno, y se hace más fácil". El alias es: lautychino.perez a nombre de Alejandro.

La cuenta es del Banco Nación y está a nombre de Alejandro Perez. "Agradecer a los neuquinos que han colaborado, hay gente que deposita 500 pesos que para muchos es mucha plata, es un poquito cada uno y vamos sumando. Lautaro no tiene mucho tiempo", finalizó su padre con el último pedido.

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