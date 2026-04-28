El pequeño neuquino de 2 años, Lionel Yahir Videla Contreras, debe viajar nuevamente a Buenos Aires para tratar su padecimiento cardíaco, por lo que sus padres están pidiendo ayuda para el traslado y todos los gastos que conllevan el viaje.

Lionel ya pasó por tres cirugías ya que sufre una cardiopatía congénita compleja. Ahora debe realizarse estudios de alta complejidad para definir cómo sigue su proceso.

Su familia confirmó que el traslado se realizará en los próximos días con el objetivo de cumplir con una serie de evaluaciones médicas en un centro especializado. El itinerario contempla estudios iniciales y luego la programación de una práctica más compleja que requiere quirófano.

“Lionel tiene 2 años nació con una cardiopatía congénita compleja (mal formación del corazón). En enero del 2026 se enfrentó a su tercer cirugía cardiovascular en el hospital Garrahan. Gracias a Dios salió todo bien”, expresaron sus padres.

Para qué debe viajar el pequeño

El procedimiento previsto incluye una hemodinamia, estudio que permite medir el funcionamiento del sistema cardiovascular y que resulta determinante para saber si deben volver a intervenirlo. Luego de esto se conocerá si el nene debe someterse a una cuarta cirugía, la cual sería la última.

Para afrontar los costos del traslado y estadía desde Neuquén a Buenos Aires la familia impulsó una campaña solidaria que incluye la venta de un bono contribución con premios en efectivo.

Por el momento esperan poder juntar el dinero mediante esta modalidad, con dos premios. Tiene un valor de $15.000 y todo lo que se recaude será para traslados, comida y gastos que surjan.

El viaje sería el próximo 5 de mayo, fecha en la que el nene tiene turno para un electrocardiograma y un ecocardiograma. Para colaborar se puede contactar con Solange, la madre de Lionel o con su padre Maximiliano.