El Valle Medio se encuentra bajo un nuevo alerta meteorológica por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desatarse en las próximas horas con lluvias intensas, ráfagas que superarían los 60 kilómetros por hora, granizo y fuerte actividad eléctrica, en un escenario que preocupa por su posible impacto en la región.

Según se informó, los fenómenos no serán aislados. Por el contrario, se espera que se desarrollen con intensidad dispar, pero con focos que podrían golpear con fuerza en cortos períodos de tiempo, generando acumulación de agua por encima de los valores habituales. Esto eleva el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Además, el combo meteorológico incluye descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento que podrían causar voladuras, caída de ramas y daños en estructuras. En este contexto, el llamado es claro: minimizar la circulación y evitar la exposición innecesaria durante el desarrollo de las tormentas.

Ante este panorama, la empresa Edersa anunció un operativo preventivo con todas sus cuadrillas activas, tanto propias como contratadas, listas para intervenir ante eventuales fallas o cortes en el suministro eléctrico que puedan generarse por el temporal.

Asimismo, recordaron que ante emergencias los usuarios pueden comunicarse a través del sistema SARA por WhatsApp al 299 472 3434, una herramienta clave para reportar inconvenientes en tiempo real.

Por último, desde los organismos se insistió en una serie de recomendaciones básicas pero fundamentales: evitar salir de los hogares si no es necesario, asegurar puertas y ventanas para prevenir daños por el viento, y no circular por zonas arboladas o espacios abiertos donde el riesgo puede ser mayor. La alerta está vigente y el tiempo, esta vez, no da tregua.