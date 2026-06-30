Un nuevo gesto de solidaridad volvió a abrir una puerta a la esperanza en Río Negro. El equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital "Dr. Pedro Moguillansky" concretó con éxito un operativo de donación multiorgánica en el Policlínico Modelo de Cipolletti, el quinto realizado en la provincia desde que comenzó 2026.

El procedimiento se desarrolló durante el domingo y demandó la intervención coordinada de profesionales especialmente capacitados en procuración de órganos y tejidos. Para llevar adelante la compleja tarea, el equipo del hospital cipoleño se trasladó hasta el centro de salud privado, donde estuvo a cargo de todas las etapas del operativo.

Con esta nueva intervención, Río Negro alcanzó cinco donaciones multiorgánicas en lo que va del año, una cifra que refleja el trabajo conjunto de los equipos sanitarios y la importancia de contar con protocolos que permitan actuar con rapidez y precisión cuando se presenta una oportunidad de donación.

Además, cada operativo representa una posibilidad concreta de cambiar el destino de personas que permanecen en lista de espera para recibir un trasplante. Detrás de cada procedimiento existe una compleja logística médica y humana que involucra a profesionales de distintas especialidades, coordinadores, personal de apoyo y organismos encargados de garantizar que cada órgano llegue a tiempo a quienes lo necesitan.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro y el CUCAI Río Negro destacaron el compromiso de todos los trabajadores que participaron en el procedimiento y remarcaron que estas intervenciones solo son posibles gracias a la decisión solidaria de donar órganos.

Al mismo tiempo, las autoridades expresaron su reconocimiento al donante y acompañaron con sus condolencias a la familia, cuyo gesto permite que otras personas tengan una nueva oportunidad de vida. También felicitaron al equipo de salud que intervino en un operativo que volvió a demostrar la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones sanitarias de la provincia.