Personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti intervino en un complejo operativo para asistir a un vecino que sufrió un brote psicótico y se encontraba sobre el techo de una vivienda con intenciones de arrojarse al vacío. El hecho se inició cuando una mujer llegó hasta la dependencia policial solicitando ayuda para su marido, quien atravesaba un episodio crítico. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos y familiares intentando contener la situación, mientras el hombre permanecía en estado de alteración sobre el techo.

Ante el riesgo inminente, se convocó a personal de SIARME, Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para reducir al hombre y evitar consecuencias mayores. Según se informó, se procedió a la aplicación de sedantes y al uso de elementos de inmovilización para garantizar su traslado seguro.

El operativo incluyó el ascenso al primer piso de la vivienda. El hombre fue reducido y posteriormente bajado en una tabla espinal con faja araña hasta el móvil sanitario. Desde allí fue trasladado al hospital local para recibir la asistencia médica correspondiente.

Agresiones y uso de la fuerza

Durante la intervención, el hombre presentó resistencia y se produjeron agresiones hacia el personal interviniente, aunque sin mayores consecuencias. La Policía aclaró que el uso de la fuerza fue necesario para preservar la integridad del paciente y de quienes participaban en el procedimiento.

El caso quedó registrado en las actuaciones de la Comisaría 45, en coordinación con el sistema de salud y organismos de emergencia locales.