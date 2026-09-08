La Ruta Nacional 237 tendrá un nuevo punto de control que los conductores deberán tener en cuenta al atravesar Piedra del Águila. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) autorizó al municipio a utilizar dos dispositivos diferentes, ubicados a poco más de un kilómetro de distancia, que controlarán tanto la velocidad como determinadas maniobras consideradas infracciones.

La autorización fue formalizada mediante la Disposición 262/2026, firmada el 21 de agosto y publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre. Uno de los equipos está destinado al control de velocidad y el otro detectará adelantamientos indebidos y el incumplimiento del uso obligatorio de luces bajas.

El dato central para quienes viajan por la zona es que los dispositivos controlarán ambos sentidos de circulación.

Dónde están y qué detectará cada equipo

El primer dispositivo es un cinemómetro fijo marca SYSTECO, modelo DIGIMAX 4.0, ubicado en el kilómetro 1446,5 de la Ruta Nacional 237.

Su función será registrar excesos de velocidad.

A 1,2 kilómetros se encuentra el segundo equipo, de la marca Fluxa, modelo WF-1100, instalado en el kilómetro 1445,3. En este caso, el sistema fue autorizado para detectar dos conductas concretas: adelantamientos indebidos y circulación sin las luces bajas obligatorias encendidas.

Los dos equipos tienen autorización para operar en ambos sentidos de la ruta.

Esto significa que no se trata simplemente de un nuevo radar de velocidad. Para quien atraviese Piedra del Águila, respetar el límite establecido no será la única condición para evitar una infracción: también deberá mantener las luces correspondientes y realizar los sobrepasos únicamente cuando estén permitidos.

Qué puede pasar con las multas

El intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández, explicó que el objetivo del sistema es controlar el tránsito en un sector donde existen antecedentes de accidentes y que el municipio había solicitado la incorporación de estos dispositivos a partir de reclamos de vecinos.

El funcionario también llevó tranquilidad a quienes circulen por el lugar y sostuvo que quienes respeten las normas no deberían tener inconvenientes.

“La gente se tiene que quedar tranquila de que si cumple con las normas de tránsito no recibirá ningún tipo de multa o sanción sospechosa”, expresó en diálogo con La Red Neuquén.

Hernández anticipó además que los equipos comenzarían a funcionar una vez completados los pasos necesarios para su puesta en marcha.

El mandatario aseguró que esto será en un plazo de "una semana a diez días".

En cuanto al destino de lo recaudado, explicó que el esquema previsto contempla un 40% para la empresa y un 60% para el municipio.

Pero hay un punto especialmente importante: la autorización nacional establece que estos controles no pueden tener una finalidad exclusivamente recaudatoria, sino que deben cumplir principalmente una función preventiva, disuasoria y educativa.

La señalización será una condición clave

La puesta en marcha del sistema no depende únicamente de que los equipos estén instalados.

El municipio deberá acreditar ante la ANSV las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional para colocar la cartelería que advierta a los conductores sobre la presencia de los dispositivos.

También deberá informar quiénes serán los responsables administrativos del tratamiento de los registros obtenidos y presentar los certificados correspondientes a las verificaciones periódicas de los equipos.

La autorización puede quedar condicionada si no se cumplen esas exigencias.

Además, la ANSV conserva la posibilidad de realizar auditorías y solicitar relevamientos sobre el funcionamiento de los dispositivos.

Para quienes viajan, esto deja una referencia concreta: la presencia del radar debe estar acompañada por las condiciones y controles exigidos por la normativa.

Cuántos radares hay en Neuquén

La ANSV mantiene un listado específico de los radares fijos y móviles autorizados para operar en rutas nacionales. Ese registro no incluye los equipos instalados en rutas provinciales ni los que funcionan dentro de ejidos urbanos, porque esos controles tienen otros ámbitos de autorización.

Entre los dispositivos informados para Neuquén aparecen:

Picún Leufú : dos radares sobre la Ruta Nacional 237.

: dos radares sobre la Ruta Nacional 237. Senillosa : dos dispositivos sobre la Ruta Nacional 22, uno fijo y otro móvil.

: dos dispositivos sobre la Ruta Nacional 22, uno fijo y otro móvil. Villa La Angostura : cinco radares sobre la Ruta Nacional 40, cuatro fijos y uno móvil.

: cinco radares sobre la Ruta Nacional 40, cuatro fijos y uno móvil. Otros puntos de la provincia: cuatro radares móviles autorizados para operar en rutas nacionales dentro del territorio neuquino.

A este esquema se suma ahora Piedra del Águila, con los dos dispositivos recientemente autorizados sobre la Ruta Nacional 237.

La lista debe leerse con una precisión importante: no todos los radares de la provincia dependen de la misma autoridad, porque la jurisdicción cambia según se trate de una ruta nacional, una ruta provincial o un sector urbano.

Qué cambió con los radares de las rutas provinciales

Durante 2025, la Provincia sancionó la Ley 3518, destinada a regular la colocación, operación y autorización de radares de velocidad en las rutas provinciales.

La norma estableció que los dispositivos deben contar con autorización previa, cumplir criterios técnicos y estar correctamente señalizados. También fijó como prioridad las zonas con mayor siniestralidad, sectores próximos a centros urbanos y lugares especialmente sensibles.

La ley estableció además que los radares instalados en rutas provinciales debían atravesar un proceso de revisión y autorización.

Ese esquema ya cuenta con reglamentación provincial, que establece procedimientos técnicos y administrativos para la autorización, instalación, fiscalización y auditoría de estos controles.

Por eso, un radar ubicado sobre una ruta nacional, como el nuevo de Piedra del Águila, y uno instalado sobre una ruta provincial no siguen exactamente el mismo circuito administrativo.

Qué hacer si llega una multa

Recibir una fotomulta no significa que el conductor quede sin posibilidades de consultar qué ocurrió.

El primer paso es revisar el acta y comprobar dónde, cuándo y por qué infracción fue labrada, además de verificar que figuren correctamente los datos del vehículo y del dispositivo.

En los controles correspondientes a rutas nacionales, el conductor puede realizar consultas ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y efectuar el descargo ante la autoridad que figure en el acta.

El reclamo puede hacerse de manera presencial, por vía administrativa o mediante los mecanismos digitales disponibles para la jurisdicción correspondiente.

También es posible consultar a la ANSV a través del correo consultaradares@seguridadvial.gov.ar.

La documentación de la infracción es fundamental: allí deben figurar los datos necesarios para identificar el lugar del control, la conducta atribuida y la autoridad que interviene.

Consultar, pagar o reclamar

Antes de pagar una infracción conviene verificar primero qué organismo la emitió. Ese dato determina dónde se consulta, cuál es el sistema de pago y ante qué autoridad corresponde presentar un descargo.

Si la infracción corresponde a un radar autorizado por una autoridad provincial o municipal, el trámite deberá realizarse ante el organismo o Juzgado de Faltas indicado en el acta.

En todos los casos, el conductor tiene derecho a conocer qué infracción se le atribuye, dónde fue detectada y cuál es la autoridad que interviene.

La clave para evitar problemas es conservar la documentación y utilizar los canales oficiales antes de realizar cualquier pago o iniciar un reclamo.

Una regla sencilla para quienes atraviesan Piedra del Águila

Con los nuevos equipos, el mensaje para quienes circulen por la Ruta 237 es concreto: respetar la velocidad, utilizar las luces obligatorias y no realizar adelantamientos indebidos.

El sistema fue autorizado específicamente para controlar esas conductas y funcionará en ambos sentidos de circulación.

Para el municipio, se trata de una herramienta para ordenar el tránsito en uno de los corredores más utilizados de la región. Para los conductores, conocer con anticipación dónde están los dispositivos, qué controlan y cómo reclamar ante una eventual infracción permite transitar con mayor previsibilidad y evitar sorpresas al volante.