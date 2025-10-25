La Ruta 7 de Neuquén ya cuenta con dos radares instalados - uno fijo y otro móvil- en los puntos considerados más críticos del corredor hacia Vaca Muerta, específicamente en el kilómetro 32 y entre Añelo y Ruta 8.

Según informaron autoridades locales, los equipos todavía no fueron activados. Su funcionamiento depende de la firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y la empresa proveedora.

El Director de Seguridad Vial de Neuquén, Diego Alfonso, confirmó este viernes a Radio 7 que la rúbrica del acuerdo está prevista para el próximo lunes, tras lo cual el sistema podrá comenzar a operar formalmente.

Recopilación de datos antes de sanciones

Alfonso señaló que esta tecnología permitirá obtener información objetiva y en tiempo real sobre el flujo vehicular y la velocidad promedio en la ruta. Durante los primeros meses, no se emitirán multas: los radares solo registrarán datos de tránsito con el fin de fortalecer el plan de seguridad vial en la zona.

"El objetivo primordial durante esta fase es utilizar los datos recopilados para trabajar de manera objetiva, asegurando que las medidas de seguridad vial se basen en información fehaciente y no en subjetividades sobre las infracciones", explicó Alfonso. Además, destacó que la incorporación de estos dispositivos busca promover la circulación segura y responsable de todos los conductores en las rutas de Neuquén.