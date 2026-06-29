Los radares ya están funcionando en las rutas de Río Negro y ahora comienza una nueva etapa para los conductores que excedan los límites de velocidad. Cuando las actas de infracción lleguen al Juzgado de Faltas, los presuntos infractores podrán optar por pagar con descuento o presentar un descargo antes de que la sanción quede firme.

El nuevo sistema forma parte del esquema de control implementado por la Provincia para reforzar la seguridad vial. Las infracciones detectadas por los equipos fijos y móviles son remitidas desde los destacamentos camineros de la Policía, con supervisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, hasta el Juzgado de Faltas, donde se analiza cada caso.

Quienes sean alcanzados por una infracción recibirán en su domicilio una fotomulta con la imagen del vehículo, otra fotografía donde se identifica claramente la patente, el radar que registró la infracción, la velocidad detectada y toda la información necesaria para acceder a una plataforma digital desde la que podrán realizar un descargo o adherir al pago voluntario.

El procedimiento también tiene plazos definidos. Desde la notificación, el conductor contará con 45 días corridos para acceder al pago voluntario, beneficio que reduce la multa en un 50%. Una vez vencido ese período, tendrá cinco días más para presentar un descargo. Si no realiza ninguna gestión, la infracción quedará firme y continuará el trámite administrativo.

Actualmente, las sanciones por exceder la velocidad máxima hasta un 30%, considerando la tolerancia prevista por la normativa, oscilarán entre 100 y 200 Unidades Fijas. Como el valor de cada Unidad Fija ronda los 2.200 pesos, una multa puede ubicarse entre los 220.000 y los 440.000 pesos, aunque el pago voluntario reduce esos importes a la mitad.

Por ejemplo, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, los radares contemplan una tolerancia de hasta 66 kilómetros por hora. Recién cuando ese margen es superado comienza a configurarse la infracción. Entre los 66 y los 78 kilómetros por hora corresponde una sanción de 100 Unidades Fijas. Si la velocidad registrada supera los 78 kilómetros por hora, el Juzgado de Faltas podrá aplicar una multa de 200 Unidades Fijas, que con los valores actuales supera los 400.000 pesos.

Mientras tanto, las autoridades provinciales trabajan para incorporar nuevas modalidades de pago, entre ellas la posibilidad de financiar las multas con tarjeta de crédito, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de las sanciones una vez que comiencen a notificarse las primeras actas.