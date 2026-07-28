"Este año ya hubo 207 denuncias": buscan castigar con multas a quienes maltraten animales

Las denuncias por maltrato animal continúan creciendo en Neuquén y frente a ese escenario, un proyecto de ley provincial busca fortalecer las herramientas para prevenir y sancionar estos hechos. La propuesta contempla la creación de un registro de maltratadores, multas económicas, restricciones para la tenencia de animales y medidas de resguardo para las mascotas que sean víctimas de violencia.

En diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550, el impulsor de la iniciativa, Martín Pedemonte, explicó que el proyecto surgió a partir del incremento de denuncias y de casos que generaron una fuerte repercusión social. "El año pasado hubo 300 denuncias por maltrato animal y este año ya llevamos 207", señaló.

Pedemonte recordó que uno de los episodios que impulsó la iniciativa fue el caso del hombre que golpeó brutalmente a un perro con un hierro el pasado 12 de julio, además de otras situaciones, como las multas que en su momento aplicó el municipio de Zapala a personas que alimentaban animales callejeros. "La comunidad demuestra que este tipo de hechos le molestan y considera insuficientes las sanciones actuales", afirmó.

El proyecto busca dar una respuesta más contundente frente al aumento de las denuncias por maltrato animal en la provincia.

El proyecto no modifica el Código Penal, ya que esa facultad corresponde al Congreso de la Nación, sino que propone herramientas dentro de las competencias provinciales. Entre ellas se destaca la creación de un Registro Provincial de Personas Condenadas por Maltrato Animal, que impedirá a los infractores adoptar o tener animales bajo su guarda mientras dure la sanción, además de inhabilitarlos para administrar criaderos, refugios o establecimientos vinculados con animales.

Otra de las novedades es la incorporación de multas económicas, una herramienta que actualmente no está prevista para estos casos. Según explicó Pedemonte, el objetivo es generar un efecto disuasorio más fuerte. "Cuando le tocan el bolsillo a la gente, genera un impacto mayor frente a estos actos tan repudiables", sostuvo.

La propuesta también prevé la creación de espacios de resguardo para retirar a los animales de situaciones de violencia y contempla medidas educativas orientadas a modificar conductas naturalizadas que derivan en maltrato. En ese sentido, el impulsor aclaró que habrá instancias de reglamentación para definir los alcances de la norma y contemplar distintas realidades, como la actividad rural y ganadera.

La iniciativa propone crear un registro de maltratadores, aplicar multas económicas e impedir la adopción de animales a los infractores.

Por último, Pedemonte planteó la necesidad de avanzar en herramientas tecnológicas que faciliten las denuncias, como una aplicación que permita cargar fotos, videos y la ubicación de los hechos. "Primero hay que generar el marco legal y después avanzar en soluciones que permitan instrumentarlo de manera más eficiente", concluyó.

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